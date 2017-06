Alle Norges F-35-jagerfly står strandet

Alle F-35-flyene på Luke Air Force Base i Arizona i USA er satt på bakken, skriver Dagbladet. Fem av disse er norske.

– Det er der vi utdanner og trener opp norske F-35-piloter. Vi har fem fly på basen, sier major Stian Roen, pressetalsmann i Luftforsvaret, til avisen.

– Ved slike hendelser er uansett flysikkerheten den viktigste.

Årsaken er at piloter skal ha opplevd oksygenmangel, og opplevd å bli svimle og desorientert.

Fem piloter skal ha rapportert at de har opplevd oksygenmangel siden 2. mai. Airforce Times skriver at feilen som fører til oksygenmangel også skal ha gjort at nødsystemene i flyene ble utløst.

F-35-programmet har nå engasjert en gruppe ingeniører, vedlikeholdsarbeidere og eksperter på aerodynamikk for å finne roten til problemet.

- For å synkronisere operasjoner og vedlikehold for å sikre trygge flygninger, har vi kansellert lokal F-35-flyging. Luftforsvaret har tatt meldingene på alvor, og vi er opptatt av å forsikre at våre piloter er trygge. Vi tar de nødvendige grepene for å finne årsaken til disse hendelsene, sier brigadegeneral Brook Leonard til Air Force Times.

Teknikere jobber for å finne årsaken til oksygenproblemet på jagerflyene. Foto: Lockheed Martin

Har skjedd før

Det samme problemet skal ha forekommet med Lockheed Martins F-22 Raptor-fly.

I 2012 gjorde mangler i maskinvaren på flyets sikkerhetsutstyr at piloten fikk dårlig oksygentilførsel, skriver Airforce-technology.com.

Det første norske F-35-flyet ble overlevert til det norske forsvaret i september 2015. Så langt har Norge fått overlevert fem av de totalt 52 bestilte flyene som skal erstatte Forsvarets F16.

Anskaffelsen av flyene til det norske Forsvaret er beregnet å koste om lag 70 milliarder kroner.