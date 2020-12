Alle må testes og registrere seg ved ankomst til Norge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi må ta høyde for at det muterte viruset i Storbritannia allerede eksisterer i andre europeiske land og Norge, advarer helsedirektør Bjørn Guldvog.

På dagens pressekonferanse sier han at han er bekymret for situasjonen.

Derfor vil helsedirektoratet at alle som kommer til Norge skal testes innen 24 timer etter ankomst. I tillegg blir det obligatorisk for alle som har kommet fra Storbritannia i løpet av de siste to ukene å teste seg.

Alle som kommer utenlandsfra må også registrere seg ved ankomst. På regjeringen.no finnes et egenerklæringsskjema som alle må fylle ut.

I dag ble det også klart at Norge stanser alle direkteflyginger fra Storbritannia til Norge med umiddelbar virkning.

Helsedirektøren forteller at det skjer små endringer i viruset hele tiden gjennom pandemien. Endringene i Storbritannia er likevel større enn vi har sett tidligere. Smittsomheten er større, men den gir ikke mer alvorlig sykdom. Helsemyndighetene tror heller ikke vaksinen vil virke dårligere på det muterte viruset.

Vaksinering fra 27. desember

Under dagens koronapressekonferanse opplyste helseministeren om hvor fort vi kan vente oss at vaksineringen starter i Norge:

I dag kommer trolig Det europeiske legemiddelbyrået til å anbefale godkjenning av den første vaksinen fra Pfizer BioNtech.

Deretter ventes det godkjenning i EU-kommisjonen om svært kort tid. Etter det kan første leveranse komme til Norge 2. juledag. Ifølge EU-kommisjonen starter vaksinasjonen samtidig i de europeiske landene 27. desember.

– Og det har vi også planer for i Norge. Men vi må forberede oss både på det beste og det verste. Vi må forberede oss på at det ikke er over på lenge ennå, sier Bent Høie (H).

Ny smittesporingsapp

I dag lanserte også Folkehelseinstituttet den nye utgaven av appen Smittestopp.

Helseminister Bent Høie (H) sier han er veldig glad for at de nå kan lansere en ny smittesporingsapp. Han mener den ikke kommer for sent, selv om den kommer nå rett før man starter vaksinering av befolkningen.

– Den nye smittsporingsappen kommer slett ikke for sent. Vaksineringen vil ta tid, i beste fall har vi vaksinert de mest utsatte til påske. Hvis vi er heldige kan vi leve mer som før til sommeren. Det er det seks måneder til. Vi har alle sett hvor mye som kan skje på seks måneder, sier Høie.

NY APP: Slik ser den nye Smittestopp-appen ut. Foto: Roy Pettersen

Den første Smittestopp-appen ble skrotet i september etter flere måneder med personvern-kritikk og dårlige resultater.

Appen skal, i likhet med den forrige, kunne melde fra om man har vært nærmere to meter en smittet person i mer enn 15 minutter. Den bruker bare blåtann-teknologi, ikke GPS-data.

Assisterende direktør i FHI, Gun Peggy Knudsen er ikke urolig for at appen skal bli dårligere uten GPS.

– Det finnes knapt et 100 prosent perfekt digitalt verktøy. Vi tar i bruk den beste teknologien tilgjengelig for å spore kontakter.

Versjon to av appen er vesentlig annerledes, fordi den ikke samler inn data som lagres samlet. Dermed kan ikke FHI si noe om befolkningens bevegelser i et større perspektiv.