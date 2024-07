Alle barnekamper i Norway Cup avlyst søndag

Det skriver arrangøren av turneringen i en melding til deltagerne lørdag.

«På grunn av overvann på de fleste banene på Ekeberg blir det ikke noe barnefotball søndag 28. juli. Spill videre i uken går som planlagt. Vi beklager. Norway Cup», heter det i meldingen.

Totalt er det er 109 kamper i barnefotballens del av Norway Cup som søndag blir avlyst. De andre kampene blir flyttet til kunstgressbaner rundt omkring i Oslo, opplyser styreleder Øystein Sundelin i Norway Cup til NRK.

– Dette er snakk om barnefotball som ikke skal i cupspill senere. Alle kamper som er del av gruppespill og som senere skal i cupspill, blir gjennomført, sier Sundelin.

Styreleder Øystein Sundelin i Norway Cup lover kjempegode forhold fra mandag for barna som får avlyst sine kamper søndag. Foto: Hallgeri Aunan / NRK

Han sier det er leit at kampene ble utsatt, men at folk forstår de ikke får gjort så mye med alt regnet som har kommet.

– Det er mange barn som gledet seg til å spille i morgen, men ved å avlyse sørger vi for at det er topp forhold mandag. Da håper vi at den gleden de har for å spille i morgen kan utsettes i 24 timer, sier styrelederen og legger til at værmeldingen «ser utrolig bra ut» fra mandag.

– Det gleder vi oss til, sier han.