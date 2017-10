Aktor: – Advokaten er omgangsvenn med flere av de tiltalte

Ifølge VG sendte statsadvokat Alvar Randa en begjæring til Oslo tingrett 4. oktober, der han ba retten ta stilling til om advokatfullmektig Inam Ghous Ali kan fortsette å representere en av de 13 tiltalte i saken mot Nokas-Betew

Advokatfullmektig Ali har vært forsvarer for en 27-åring, som er tiltalt for å ha hentet et parti hasj i Oslo. Statsadvokaten mener han lenge har vært omgangsvenn med en av de andre tiltalte, en 30-årig rapper tiltalt for innførsel av hasj. 27-åringen og 30-åringen er også omgangsvenner.

Ali har selv valgt å tre til side, før retten har tatt stilling til saken. Nå er han stevnet som vitne av aktor i saken.

– Vi har valgt å stevne ham på grunn av opplysninger som har kommet fram i retten, sier statsadvokat Alvar Randa.

De 13 tiltalte ble pågrepet etter en massiv etterforskning mot nylig løslatte Metkel Betew.

I RETTEN: Metkel Betew står tiltalt for innførsel av hasj, ransplaner og drapsplaner sammen med 12 andre menn. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Samtaler i fengsel

Den 30-årige rapperen ble varetektsfengslet i 2015. Mens han satt i fengsel skal han ha hatt nærmere 30 samtaler med Ali på telefon. Samtalene var over tre måneder og politiet har utskrifter.

– Vi har logger fra samtalene og innholdet var det jeg vil kalle normal vennekontakt. Vi mener at de er omgangsvenner, sier Randa.

Da den 30 år gamle musikeren forklarte seg i retten, forklarte han at han ikke husket innholdet i samtalene.

– Hva er det dere ønsker at Ali skal vitne om?

– Hva han har fått vite om saken, sier Randa.

Advokatfullmektig Inam Ghou Ali sier at samtalene mens 30-åringen var i varetekt, handlet om et bytte av forsvarer. Han ønsker ellers ikke å kommentere saken.

– Jeg kan ikke kommentere dette, fordi jeg skal vitne om saken, sier Inam Ghous Ali til NRK.

Ali skal også ha fått en skriftlig bekreftelse på at rapperen ønsket et forsvarerbytte, høsten 2015.

STATSADVOKAT: Alvar Randa sier at Ali hadde «normal vennekontakt» med en 30-åring, som nå er tiltalt i samme sak som Alis klient. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

VG: Samtale ble avlyttet

Ifølge VG har aktoratet også avlyttingsmateriale fra juni 2015, på 30-åringens telefon. Der skal rapperen ha bedt om informasjon om saken til en venn, som ble representert av en annen advokat i Alis daværende advokatfirma.

Statsadvokaten skriver i sin begjæring til retten at Ali ga 30-åringen informasjon om saken, ifølge VG, som han hadde fått gjennom samtaler med kollegaen i advokatfirmaet.

– Dette er uriktig. Jeg vil redegjøre for det når jeg vitner, sier Ali til NRK.

NRK har vært i kontakt med den tidligere advokatkollegaen, Petter Mandt. Han vil ikke kommentere saken før han har flere opplysninger om hva dette dreier seg om.

Statsadvokaten sier de ikke har grunnlag for å tro at samtalene, og eventuelle vennskap, har fått konsekvenser for de tiltalte. 27-åringens nye forsvarer har ingen kommentar til opplysningene.

– En advokat plikter å oppgi grunner til at man ikke kan representere en klient. Dette er basert på tillit. Når man blir spurt om det og fortsatt ikke kommer med opplysningene, så er det til slutt en løgn, sier Randa.