Aktor vil ikke straffe Cappelen mer

BLE HØRT: Gjermund Cappelen i samtale med forsvarer Benedict de Vibe før prosedyrene i Asker og Bærum tingrett. Foto: Svein Olsson / NRK

Gjermund Cappelen møtte mandag i Asker og Bærum tingrett. Det er gått fire uker siden han ble dømt til 15 års fengsel for korrupsjon og innførsel av hasj.

Nå skal Cappelen få en tilleggsstraff for oppbevaring og salg av den samme narkotikaen. En tilleggsstraff som ligger an til å bli null.

Både aktor og forsvarer argumenterer med at Cappelen allerede er dømt for det alvorligste forholdet – nemlig innførselen av narkotika. Da har ikke oppbevaringen og salget av narkotikaen betydning for straffen.

– Det er den samme narkotikaen som er innført og som er oppbevart og solgt, poengterer forsvarer Benedict de Vibe.

Elden: Fantasihistorie

Aktor Lars Erik Alfheim mener Cappelen allerede har nådd taket for straff (21 år), og fått det fratrekket han skal ha (6 år) for tilståelse og for å ha snakket politimannen Eirik Jensen inn i saken.

– Det betyr at Gjermund Cappelen ikke skal ha mer straff av Asker og Bærum tingrett slik jeg ser det, men han skal ha et varetektsfradrag for utholdt varetekt, sa aktor Lars Erik Alfheim i Asker og Bærum tingrett.

Av rent tekniske grunner la Alfheim ned påstand om en dags fengsel, og et varetektsfradrag på totalt 1251 dager (av dette utgjør oppbevaringssaken 409 dager).

– Jeg mener dette er riktig, kommenterer Cappelen overfor NRK.

Forsvarer for Eirik Jensen, John Christian Elden reagerer slik på at aktor vil ha fortsatt 15 år i fengsel for Cappelen:

– Vi har ingen mening om Cappelens straff, men noterer at påtalemyndigheten nå mener han bør få 6 års fradrag for sin fantasihistorie om Jensen, skriver Elden i tekstmelding til NRK.

Cappelens dom i Oslo tingrett Ekspandér faktaboks Gjermund Cappelen ble 18. september dømt for innførsel og forsøk på innførsel av totalt 16,7 tonn hasj. Han ble også dømt for grov korrupsjon. Straffen ble satt til 15 års fengsel etter at retten ga ham en strafferabatt på 30 prosent. Cappelen har anket dommen fordi han mener han fortjener mer strafferabatt.

Cappelens dom i Asker og Bærum tingrett Ekspandér faktaboks Gjermund Cappelen ble 19. november 2015 funnet skyldig i oppbevaring og salg av 1,4 tonn hasj, men straffeutmålingen ble utsatt til etter innførselssaken var avsluttet. I prosedyren som ble holdt mandag 16. oktober, sa aktor Lars Erik Alfheim at Cappelen ikke kan få mer straff enn de 15 årene som han ble dømt til i Oslo tingrett. Dermed ble påstanden fra aktor kun én dag, og et fratrekk for varetekt på 409 dager. Dommen mot Cappelen i denne saken faller mandag 23. oktober klokken 10.

Nettverk

Fem medlemmer av hasjnettverket til Cappelen ble dømt til strenge straffer for oppbevaring og salg av 1,4 tonn hasj i tingretten, men fikk straffene redusert i lagmannsretten.

Straffutmålingen mot Cappelen ble imidlertid stilt i bero i påvente av utfallet i saken mot ham og ekspolitimannen Eirik Jensen i Oslo tingrett.

John Christian Elden er en av dem som har reagert på denne framgangsmåten, og dommer Cecilie Walnum har selv uttalt at det er spesielt.

Aktor Alfheim sier Cappelen ikke ville hatt mulighet til å argumentere for sin strafferabatt om dommen hadde falt først i oppbevaringssaken.

– Det ville i verste fall ført til opphevelse av denne dommen, sier Alfheim.

Dommer Cecilie Walnum avsier dommen for Cappelen i Asker og Bærum tingrett mandag 23. oktober.

ARGUMENTERER FOR STRAFF; Forsvarer Benedict de Vibe og aktor Lars Erik Alfheim i Asker og Bærum tingrett. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

Cappelen: Feil signal til kriminelle

Oslo tingrett fant det bevist utover enhver rimelig tvil at Gjermund Cappelen er skyldig i innførsel av 16,8 tonn hasj til Norge mellom 1993 og 2013.

Retten sa at han hadde handlet forsettlig på alle punkter.

Cappelen har anket denne straffen. Han mener han fortjener mer i strafferabatt for å ha avslørt politimannen Eirik Jensen.

– Vi mener retten ikke har gitt en god nok rabatt. Det har ingen ting med hans skyld å gjøre. Han er skyldig fullt ut og tilsto alt, sier Benedict de Vibe i Asker og Bærum tingrett.

Etter at retten ble hevet, kommenterte også Gjermund Cappelen dette.

– Signalet til andre kriminelle er at det ikke lønner seg å samarbeide med politiet om det bare gis 10 prosent i strafferabatt. Da vil nok mange tenke seg om før de gjør det, sier Cappelen.

I Oslo tingrett fikk Cappelen 20 prosent rabatt for tilståelsen, og ytterligere 10 prosent for å snakke inn Jensen.

De Vibe: Gir oss ikke før Høyesterett

Forsvarer de Vibe mente straffen for Cappelen skal ytterligere ned fra de 15 han ble idømt i Oslo tingrett.

– Vi mener det riktige er 12 år. Og vi gir oss ikke på det før det eventuelt må opp i Høyesterett, sier de Vibe til NRK.