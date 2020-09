Aktor presset Bertheussen om frimerker, papir og Morgenbladet-utskrift

Rettssaken er inne i den tredje uken, og aktor har kommet til den fjerde av i alt sju trusselhendelser (se tidslinje nederst).

Tirsdag måtte tiltalte Laila Bertheussen svare på spørsmål om to brev påtalemyndigheten mener hun sendte.

Samboeren til den daværende justisministeren Tor Mikkel Wara nekter for å ha noe med dette å gjøre.

Forklaringen pågår nå:

Printet ut intervju

I begge trusselbrevene var det sitert fra et intervju i Morgenbladet med Hanan Benammar, en av skuespillerne i teaterstykket «Ways of Seeing»:

FØLGER MED: Hanan Benammar (t.v.) og Sara Baben, to av kunstnerne bak forestillingen ved Black Box-teateret, følger rettssaken mot Laila Anita Bertheussen. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

«Jeg må bare le av dem. Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene. Når de sier de er redde, må jeg bare le. Vi ses 26.02 kl. 20. Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller et hyggelig samfunn? HA HA HA».

Datoen viser ifølge tiltalen til at Ways of Seeing skulle nyoppsettes 26. februar.

Hjemme hos Bertheussen ble Morgenbladet funnet med markeringer i avisen.

– Det er gulet noe i denne artikkelen. Er det du som har gjort det? spurte Formo.

– Husker ikke.

– Hvem andre kunne det vært?

– Det vet jeg ikke. Det kunne ha vært meg, eller Tor Mikkel. Jeg har ikke noe klart minne om at jeg har gjort det, eller ikke gjort det.

Bertheussen sier hun var i et møte med politiet 8. mars 2019, med bakgrunn i at hun hadde anmeldt teateret. Hun forklarer at hun hadde med seg en del dokumentasjon til møtet, for å vise hvor Black Box hadde filmet. Bertheussen ser ikke bort fra at hun også tok med seg en utskrift av Morgenbladet-intervjuet.

– Hva var relevant for anmeldelsen i dette? undret aktor.

– Akkurat nå klarer jeg ikke huske det, svarte Bertheussen.

Konvolutten som ble sendt til Wara/Bertheussen. Dette brevet ble sendt til Wara/Bertheussen. Brevet som ble sendt til Tybring-Gjedde. Konvolutten som ble sendt til ekteparet Tybring-Gjedde.

Aktor knytter papir og frimerker til tiltalte

Aktor Marit Formo påpekte i retten at politiet fant samme type papir i huset til Bertheussen som var det som var brukt i trusselbrevene.

Formo viste til at det ble funnet samme type konvolutter (C4-konvoluttene) som ble brukt i trusselbrevene hjemme hos Bertheussen.

– Det er helt vanlige konvolutter, som man får kjøpt overalt, sa Bertheussen.

Formo la også fram kvittering for kjøp av konvolutter av denne typen.

– Det er helt vanlige konvolutter, sa Bertheussen.

Politiet mener også at frimerker brukt på brevene og i et frimerkehefte hjemme hos Bertheussen er like på flere måter.

Det mangler fire frimerker fra heftet som ble funnet hjemme hos Wara/Bertheussen. Kripos har undersøkt heftet og sier det er registrert tilsvarende kutting på frimerkene. Det slås fast at frimerkene på trusselkonvoluttene «etter all sannsynlighet» kommer fra heftet som er beslaglagt.

– Kan det være sånn at frimerkene kan stamme fra dette heftet? spurte aktor.

– Nei.

Formo leste da opp fra politiets krimtekniker som mener de har funnet samme type avrivning på frimerkene på brevene og heftet funnet i huset.

– Har du noen kommentarer til det? spurte aktor.

– Nei.

Bertheussen mener disse frimerkene er helt vanlige, og at hun fikk de samme i butikken også etter siktelsen.

Brennmerker og urin

Begge brevene var brennmerket. Senere i etterforskningen kom det også fram at det var urin på brevene. Det ble oppdaget etter opplysninger fra angivelige gjerningspersoner, omtalt av aktor som «aksjonsgruppen».

– Grunnen til at politiet ble klar over det, var at denne «aksjonsgruppen» varslet om «dog piss» i et brev. Forut for det var det ikke naturlig for PST å gjøre undersøkelser opp mot urin. Det var egentlig ikke noe ved brevet som gjorde at det fremsto som om det var dyppet i urin. Så dermed ble det undersøkt for det i fjor sommer, og konklusjonen er at det er urin, sier Ranke.

Det er ikke kjent hvem eller hva urinen stammer fra.

Mener truslene er alvorlige

Det ene brevet var adressert til WARA/BERTHEUSSEN med deres boligadresse, det andre var sendt til TYBRING-GJEDDE, med riktig gate, men feil husnummer.

Aktoratet har tidligere påpekt at dette huset ikke ble vist i teaterstykket (det ble vist feil hus). De mener derfor at den som sendte brevet ikke kan ha adressen fra teaterstykket.

Påtalemyndigheten mener truslene var egnet til å påvirke både justisminister Wara og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Det at trusler rettes mot medlemmer av regjeringen, danner grunnlaget for det alvorligste tiltalepunktet. Aktoratet mener det ikke er avgjørende om truslene var fiktive.