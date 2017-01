Aktor mener Jensen endret forklaring på tekstmelding

Spesialenheten for politisaker fortsetter å borre i SMS-ene med kodespråk mellom korrupsjonstiltalte Eirik Jensen og hasjsmugler Gjermund Cappelen.

Påtalemyndigheten mener SMS-ene mellom Eirik Jensen og Gjermund Cappelen dreier seg om hasjvirksomhet og hasjlageret på Røa, der hasj ble beslaglagt. Jensen mener det dreier seg om informantvirksomhet.

Politiet i Asker og Bærum hadde «stjålet» hasjpartiet på natten for å utløse en reaksjon, men dette visste ikke Eirik Jensen siden den pågående operasjonen mot Cappelen var strengt hemmelig.

Gjermund Cappelen fortalte om hasjpartiet som hadde forsvunnet fra en garasje på Røa under et møte med Eirik Jensen på Grønland i Oslo 18. desember 2013.

PRESSES: Eirik Jensen må svare på en rekke konfronterende spørsmål fra aktoratet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Ifølge Jensen sa Cappelen at det var en kompis som hadde opplevd dette. Dette benekter Cappelen. Han sier han spurte for seg selv.

Meldte ikke videre

– Ble opplysningene om det bortkomne hasjlageret registeret? spør dommer Kim Heger.

– Nei, svarer Jensen.

Han bekrefter at han satt på opplysningene for seg selv.

– Du visste at dette var relativt svært? Det var vel ikke snakk om noen brukerdoser akkurat? påpeker Heger.

– Han sa han kom for en kamerat. Det var utgangspunktet for samtalen. Kvantum ble ikke nevnt, svarer Jensen.

Sendte SMS til Cappelen

Aktor Kristine Schilling siterer en tekstmelding fra Jensen til Cappelen:

«Kunne du ikke sjekke hans vare og delelager med en som har motorras. Du ser jo om det er originaldeler?»

Cappelen ble pågrepet rundt midnatt 19. desember, og denne SMS-en er sendt etter det.

Jensen sier meldingen handlet om at Cappelen skulle undersøke saken for Jensen.

– Det er vanlig at når man gjør undersøkelser, så avdekker man hvilken type hasj som selges. Jeg var ute etter å finne en inngang til å benytte meg av situasjonen, og tenkte som en enkel politimann, sier Jensen.

– Med originaldeler, mener du hasj? spør Schilling.

– Cappelen skjønte utmerket godt hva jeg tenker på. Det betyr hasj av samme type som ble stjålet. Dette hadde skapt muligheter for videre oppfølging, sier Jensen.

Schilling mener Jensen sa noe annet i avhør i mars 2014.

«Originalvarer betyr om det hadde kommet hasj eller kokain, eller om det var noe på veien som hadde stoppet det. Han tror denne saken fortsatt ikke er løst, og mener han har sendt flere meldinger. Fordi det var et visst press,» leser hun.

– Jeg skjønner ikke at det er det samme som du sier i retten, jeg, Jensen, sier Schilling.

Jensen mener han forklarer seg likt.

– Motorstopp betyr forsinkelse på en forsendelse. Det var et parti man ventet på at skulle komme. Han skulle finne ut om det hadde blitt borte på veien. Jeg syntes begrepet er forbausende likt. Tolker man det ord for ord, uten å kjenne kontakten som har vært i mange år, blir det feil. Det er ikke så veldig divergerende, sier Jensen.

Sluttet som informant

Aktor Schilling mener det er mistenkelig at Jensen brukte Cappelen så aktivt i denne perioden. Jensen har sagt at Cappelen ikke ble brukt som informant etter 1995, bare som en kilde.

– Men du sier du logget ham ut i 1995. Ville ikke han bli veldig overrasket over at du plutselig ba ham kjøpe hasj? spør Schilling.

– Nå trekker du det langt. Tanken var at vi kunne bruke en person for å peke i den retningen. Men vi kom aldri så langt, svarer Jensen.