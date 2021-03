Aktor mener IS-kvinnen må dømmes til fengsel i fire år

Aktoratet mener kvinnen må dømmes til fengsel i fire år.

Før strafferabatten mente aktor utgangspunktet for straff var fengsel i fem år.

At kvinnen har samarbeidet med politiet og tatt avstand fra IS, gir henne noe strafferabatt.

Onsdag er det ventet at forsvarer Nils Christian Nordhus vil be om at 30-åringen frikjennes.

Aktor: Hennes måte å delta i hellig krig på

Aktoratet påpeker at tiltalte er den norske som har oppholdt seg lengst i Syria, og betydelig lengst av norske som har returnert.

– Fra hun reiste til hun ble hentet hjem er det snakk om deltagelse i cirka fem år og åtte måneder, sier Line Nyvoll Nygaard.

At hun bruker ordet «deltagelse», er viktig. Påtalemyndigheten mener det å være kone og mor i et IS-kontrollert område er det samme som deltagelse.

– Vi legger noe, om enn begrenset vekt på at hun reiste til Syria før det ble straffbart, sa Nygaard.

Hun sier det å slutte seg til en terrororganisasjon og stille seg til disposisjon for en terrororganisasjon er avgjørende.

– Dette var hennes måte å gjøre jihad på, å delta i hellig krig, mener Nygaard.

Første sak av sitt slag

Aktor Geir Evanger startet med å si det er en spesiell sak. Partene er nemlig ikke særlig uenige i hva som faktisk har skjedd.

– Det er en spesiell sak. Det er den første saken hvor noen, litt satt på spissen, er tiltalt for å ha vært kone og mor, innledet aktor.

Aktor mener rollen hun hadde i hjemmet er aktiv nok til at hun må dømmes for deltakelse i en terrororganisasjon.

Evanger har argumentert for at kvinner hadde en sentral rolle i IS ved å passe barn og hjem, og på den måten tilrettelegge for at mennene kunne dra ut i væpnet kamp.

– Det mest sentrale er hennes rolle som kone og mor. Der ligger kjernen i saken, på sett og vis, sa aktor.

Han viste til en sak i Høyesterett:

«På denne bakgrunn konkluderer jeg med at «deltar i» er et vidt begrep (...) det er de som aktivt bidrar til oppretholdelse av organisasjon som rammes.»

I motsetning til menn avla ikke kvinner noen ed til IS. Evanger mener Høyesterett har konkludert med at terskelen ikke er veldig høy for å regnes som bidragsyter.

Legger vekt på Islam Net

Påtalemyndigheten mener valget om å reise til Syria er helt sentralt. Evanger fortalte at forholdet til religion utvilsomt spilte en rolle. Tiltalte har selv forklart at hun ble mer og mer religiøs i perioden som student på Høgskolen i Oslo (Oslo Met).

Der kom hun i kontakt med Islam Net.

– Det er religionsfrihet i Norge. Dette er ikke noe ønske om karakterdrap på Islam Net, men dette har hatt stor betydning, mente aktor.

Han sa en venninne hadde sagt hun mener tiltalte ble hjernevasket.

Tiltalte brøt med Islam Net sommeren 2012. Hun kom da inn i Facebook-gruppen til Profetens Ummah, en gruppe aktor mener har et ekstremt radikalt tankegods.

Der ble hun kjæreste med Bastian Vasquez.

– Det ble i mine øyne den direkte grunnen til at hun reiste, sier Evanger.

NRK møtte kvinnen i Al Hol-leiren i Syria før hun ble hentet tilbake med bistand fra norske myndigheter. Foto: Christine Svendsen / NRK

Mener hun visste hva hun gikk til

Påtalemyndigheten mener den 30 år gamle kvinnen visste hva hun gikk til da hun giftet seg med fremmedkrigeren Bastian Vasquez og reiste til Syria for å bo sammen med ham.

– På telefon gir Vasquez uttrykk for at han vil at hun skal komme så raskt som mulig. Valget tas i februar 2013. Slik påtalemyndigheten ser det, er dette svært viktig. Hun reiste helt frivillig til Syria, poengterte aktor.

Han sier det ble et valg med store konsekvenser.

– Hun ble med i en ekstrem terrororganisasjon. Hun ble på sett og vis med i to. Først Al Nusra, så IS, mener aktor.

Det har vært viktig i rettssaken at det først ble straffbart å delta i en terrororganisasjon sommeren 2013, etter at tiltalte allerede hadde reist ned.

Forsvareren mener hun ikke hadde muligheten til å komme seg hjem når hun var der.

Aktor Evanger sier han ikke setter spørsmålstegn ved ting som taler for tiltalte. Hun skal ha blitt utsatt for vold fra ektemannen, hun skal ha gitt uttrykk for at hun ønsket å reise hjem og de skal ha forsøkt å få i stand en fatwa som skulle gjøre det mulig å reise.

Evanger mener imidlertid at tiltalte senere «slo seg til ro» i perioden fra sommeren 2014 til april 2015.

– I denne fasen finner jeg ikke noe objektivt støttepunkt for at hun ønsker eller gjør forsøk på komme hjem. Det virker snarere som hun har slått seg til ro, sa Evanger.

Selv om tiltalte skal ha ønsket å reise hjem, mener aktor at det ikke betyr at hun ikke skal straffes.

– Det er ikke straffefriende at hun prøvde å komme seg hjem, men det er mulig å tenke seg at det er straffeformildende, argumenterte aktor.

Vasquez døde i april 2015, og tiltalte giftet seg etter det med to andre menn med tilknytning til IS (les fakta om disse nederst i artikkelen).

Aktor om tiltalen: – Ville ikke formulert den på samme måte i dag

Aktor måtte gå tilbake på deler av tiltalen. Han sa at fokuset på at ektemennene var krigere ikke nødvendigvis er helt presist.

– Grunnen til at jeg leste den er at jeg nok ville ha formulert den noe annerledes. Bastian Vasquez var fremmedkriger, så over i medieavdelingen, så eksplosiver, så døde han. Dette fokuset på at de er krigere er det ikke grunnlag for, sa aktor.

I tiltalen står det også at kvinnen uttalte seg positivt om IS og livet i Syria til kvinner i Norge med henblikk på å få disse til å gifte seg med fremmedkrigere i organisasjonen.

Dette gikk Evanger tilbake på. Han sa at delene som grenser til rekruttering ikke er bevist

– Når det gjelder det å snakke positivt om organisasjonen: Her er det bare bevisført samtaler med NN (anonymisert av NRK), og det var før rekruttering ble straffbart, så det blir helt marginalt, sa Evanger.

Kvinnen har fortalt detaljert om oppholdet i Syria i retten. Illustrasjon: Esther Maria Bjørneboe

Nekter straffskyld

Kvinnen nekter straffskyld. Hun har forklart at hun ble overtalt til å flytte til Syria med løfter om et fint hus og et godt liv, og at hun reiste fordi hun var forelsket i Vasquez.

Hun sier hun fikk sjokk da hun kom til Syria, og at hun angret nesten med en gang. Retten har fått høre til dels grufulle detaljer fra et liv med grove overgrep, vold og streng sosial kontroll.

Venninner og familiemedlemmer har også støttet hennes forklaring om at hun ble raskt radikalisert og reiste fordi hun var «blind av kjærlighet».

Strafferabatt

Forholdene kvinnen er tiltalt for har en strafferamme på seks års fengsel.

Hun har imidlertid forklart seg inngående om sin egen rolle gjennom ti avhør med PST.

I retten har hun blitt beskrevet som samarbeidsvillig, og PST mener hun har bidratt til oppklaring av saken.

Det gir som regel strafferabatt.