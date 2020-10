Aktor mener gamle dommer kan si noe om Bertheussens mønster

Tiltalte Laila Bertheussen har vært straffedømt tre ganger i perioden fra 1981 til 1989. Dommene gjelder blant annet tyveri og bedrageri.

Aktoratet mener det har liten betydning i trusselsaken hun nå står tiltalt for, siden dommene er gamle og for andre forhold.

Men aktor Marit Formo leste likevel opp to avsnitt fra dommen i 1989. Hun mener dette viser noe om Bertheussens livssituasjon.

Bertheussen, som da var 24 år gammel, ble dømt til 120 dager betinget fengsel for bedrageri, dokumentfalsk og tyveri.

– Vi mener de to avsnittene i den siste dommen kan ha en viss betydning for å vurdere tiltaltes atferdsmønster senere, sa Formo i retten.

Forsvarer John Christian Elden reagerte på opplesning av en dom som aktoratet mener har liten betydning. Dommeren sa aktoratet godt kunne lese opp utdraget, og at det ble opp til retten å vurdere betydningen av det.

Psykolog beskrev behov for spenning

I dommen fra 1989 står det at hun var flink på skolen og oppnådde gode resultatet på idrettsbanen, men at hun begynte å naske, angivelig fordi hun var understimulert.

«Hun er selv klar over at hun trenger sakkyndig hjelp for å finne ut hvorfor hun foretar kriminelle handlinger. Mens hun bodde i Nord-Norge henvendte hun seg tiI psykolog der, men dette opphørte da hun flyttet tiI 0sIo,» står det i dommen.

«I erklæringen har den sakkyndige uttalt at det negative adferdsmønster tiltalte utviklet gjennom mange år, etter hvert har fått karakter av et tvangstrekk.»

«Hans oppgave er å gi tiltalte tro på at det nytter å endre seg og at det er mulig å kanalisere behovet for spenning og innhold i tilværelsen i mer konstruktive retninger.»

Psykologen mente utviklingen til Bertheussen var god på dette tidspunktet.

– Vi mener dette er viktig for å forstå tiltaltes handlingsmønster. Hun har gått til behandling for å få ut spenning på noe annet enn ved kriminelle handlinger, kommenterer aktor Frederik Ranke til NRK.

Forsvarer John Christian Elden mener opplesningen var uten betydning for saken.

– Dommene er helt irrelevant, men det er vanskelig å motsette seg at det leses opp, sier Elden til NRK.

– Aktor mener det viser et spenningsbehov som tidligere har ført til kriminelle handlinger?

– Jeg kan ikke kommentere 30–40 år gamle dommer som er helt irrelevante, svarer Elden.

Wara kjente ikke til dommer

Tidligere i rettssaken kom det fram at samboer og tidligere justisminister Tor Mikkel Wara ikke kjente til Bertheussens dommer før det ble kjent for ham under avhør i 2019.

Da dette ble tatt opp i retten 17. september, reagerte Wara sterkt og mente PST hadde lekket opplysninger.

– Det verste er de 30 år gamle dommene, som brukes mot henne. Det er en dom som er så gammel at den måtte hentes inn fra fjernarkiv, sa Wara.

Ifølge aktor Marit Formo ble dommene hentet ut på vanlig måte. Wara mente dommene var lekket til pressen, og at det gjorde ham mindre lysten til å snakke med politiet.

– De fleste tingene vi snakker om, kommer ut. Uansett hvilket motiv man har, så tegner det et bilde av Laila. Tenk deg å bli møtt med 30 år gamle dommer. Det er skammelig og ynkelig, sa Wara.