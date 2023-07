Onsdag er andre og siste dag i rettssaken mot nordmannen som skal ha oppbevart sin samboer i en fryseboks i Sverige.

Den 57 år gamle mannen fra Agder er blant annet tiltalt for likskjending og grovt bedrageri.

Aktoratet ber onsdag om fire års fengsel for den tiltalte.

I prosedyren fremhevet aktor Linda Karlsson at den tiltalte 57-åringens lovbrudd har skjedd på et «særskilt krenkende vis», blant annet ved å ha hatt matvarer i fryseren hvor han oppbevarte sin døde samboer.

Aktor Linda Karlsson er ikke overrasket over at tiltalte endret forklaring i rettssalen. Foto: Lars Thomas Nordby

Tiltalte endret forklaring

Det var i mars i år at en norsk kvinne i 60-årene ble funnet partert i en fryseboks i et hus i Sverige.

Den avdøde kvinnen skal ha ligget i fryseboksen i flere år.

I huset hadde hun bodd sammen med sin norske samboer, som fremdeles bodde i huset.

Den tiltalte mannen forklarte seg for politiet i avhør før rettsaken startet. Der erkjente han straffskyld på samtlige tiltalepunkter.

Men dagen før rettsaken denne uken endret den tiltalte forklaring og nektet straffeskyld. Mannen ønsket ikke å svare på flere spørsmål fra aktor.

– Jeg har ikke lagt noen i en fryser. Det er en fantasi du har, svarte den tiltalte aktor.

– Det er klart at det blir litt utfordrende når man stiller spørsmål og ikke får noe svar. Men i dette tilfellet har han fortsatt gitt opplysninger til politiet som de har redegjort for, sa aktor Linda Karlsson tirsdag.

Dette skjedde på rettens første dag Ekspander/minimer faktaboks Tiltalte nektet straffskyld på alle tiltalepunkter, og uttalte at han ikke hadde lagt noen i en fryser.

Tiltalte gjentok flere ganger at samboeren ikke er død.

Tiltalte erkjente imidlertid å ha brukt avdødes konto, men forklarte at han hadde tatt ut penger fra det han hevder er en felles konto. Han sa at dette var noe han hadde gjort sammen med samboeren.

Hevder å ha mistet kontrollen

Rettsforhandlingene startet med at aktor spilte av lydopptak fra tidligere avhør med tiltalte.

I avhørene hører man vedkommende fortelle at han fant samboeren død på soverommet, og at kvinnen hadde uttrykt et ønske om å bli gravlagt ute på tunet.

– Jeg kan ikke gjøre det, svarte jeg. Men så tenkte jeg at «siden hun ber om det», må jeg gjøre det, sa tiltalte i avhøret.

I avhørene med politiet innrømmer den tiltalte å ha lagt kvinnen i fryseboksen, og at han etterpå «fikk problemer med hodet».

Han forklarer at han mistet kontrollen over seg selv, og at han derfor aldri fikk gravlagt kvinnen.

Det er satt av to dager til saken i Värmlands tingrett i Karlstad. Onsdag er siste dag. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Mistet kontakten med avdøde

En venn av avdøde vitnet i retten onsdag. Hun forteller at hun tidligere hadde god kontakt med avdøde. Frem til januar 2018 snakket de sammen på teksmelding og ved brevutveksling.

Avdøde skal ha fortalt at hun og tiltalte skulle til utlandet i fire uker. Etter dette fikk ikke vennen lenger kontakt med avdøde.

Da sendte hun melding til samboeren, i dag den tiltalte, som sa at avdøde hadde fått slag.

Svensk politi mener nordmannen har hatt tilgang på trygden den avdøde har fått utbetalt etter sin død.

Han er derfor tiltalt for grovt bedrageri.

Det var i en fryseboks i dette huset den avdøde kvinnen ble funnet. Kvinnen bodde her med sin norske samboer. Foto: FRODE FJERDINGSTAD / NRK

Den avdøde kvinnen, også hun norsk statsborger, ble funnet i fryseren i parets felles hjem i Årjäng i mars.

Tiltalte har tidligere selv forklart at han la kvinnen i fryseboksen etter at hun døde.

Ifølge ham selv hadde han og samboeren en avtale om at hun skulle gravlegges på gården, men fordi kvinnen døde på vinterstid, lot ikke det seg gjøre.