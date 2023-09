Aksjeskandalen: Her er spørsmålene Stortinget krever svar på

Den tidligere SV-lederen sitter nå i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Alle habilitetssakene skal undersøkes der i høst, også saken om Sindre Finnes' kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister.

– Kjernespørsmålet for kontrollkomiteen er omfanget av inhabilitet, det å finne ut om det er sånn at statsministeren har vært inhabil i behandlingen av saker, sier Lysbakken til NRK.

På pressekonferansen hvor hun fortalte om mannens over 3600 aksjehandler, pekte Høyre-leder Erna Solberg selv på ett tilfelle av inhabilitet. Det gjaldt Hydro, hvor staten er en stor eier og Finnes kjøpte og solgte aksjer.

– Så er spørsmålet om ikke de tingene som kommer i pressen nå, tyder på at det kan være flere. Det berører også det som ligger bak her: kunne hun ha fortsatt som statsminister hvis dette ble kjent, mens hun var statsminister?

– Voldsomt alvor

Uansett hva som måtte skje i dagene fremover, vil saken bli flombelyst i en høring i kontrollkomiteen i starten av november.

– Det er voldsomt stort alvor i denne saken. Det var dramatisk da denne nyheten kom. Grunnen til det er at en statsministers habilitet er en i særklasse viktig sak, sier Lysbakken.

– I tillegg er det reist spørsmål knyttet til innspurten av valgkampen og om alle de opplysningene det er rimelig å mene at velgerne burde ha når de gikk til valg, var der. Det er også en alvorlig problemstilling.

OFFENTLIG: Lysbakken ber Høyre vurdere å gi innsyn i vurderinger omkring Solbergs habilitet. Foto: William Jobling / NRK

Men kontrollkomiteen har også et problem i granskingen av Finnes' aksjekjøp. Det er at muligheten til å kreve svar fra avgåtte regjeringer er begrenset. Det samme gjelder muligheten til å få utlevert dokumenter fra forrige regjeringsperiode, erkjenner Lysbakken.

– Men Erna Solberg har takket ja til invitasjonen til å møte til høring. Det betyr at vi har anledning til å stille spørsmål der. I tillegg regner jeg med at Solberg og Høyre vil se seg tjent med å svare på de spørsmålene som kommer opp og presenteres i offentligheten i dagene og ukene som kommer, sier Lysbakken, og legger til:

– Den avgåtte regjeringen kan i noen tilfeller velge å frigi informasjon. Det bør den jo vurdere.

Nekter innsyn

NRK har bedt om innsyn i dokumenter fra Statsministerens kontor som omhandler vurderinger av Solbergs habilitet, men fått avslag.

Begrunnelsen for å unnta disse dokumentene offentlighet, er at de er organinterne. Rødt har allerede bedt om at dokumentene blir offentlige, ifølge VG.

– Vil du konkret be Høyre om å bidra til at disse dokumentene blir offentlige?

– I prinsippet ja, men jeg har ikke noen full oversikt over akkurat disse dokumentenes karakterer om de har tilgang til de, sier Lysbakken.

Han varsler også at komiteen kommer til å stille spørsmål ved om Solberg og Statsministerens kontor tidligere kunne gjort mer for å få oversikt.

I tillegg vil komiteen ha «full oversikt over aksjeporteføljene til alle som har vært statsråder de siste årene».

– Har ansvar

Flere kommentatorer konkluderte allerede mandag med at Erna Solberg ikke kan være Høyres statsministerkandidat i 2025, på grunn av ektemannens kjøp og salg av aksjer.

Lysbakken understreker at han har dyp sympati med Solberg i den situasjonen hun står i.

– Men det er likevel sånn at en statsråd har ansvaret for alt som skjer på sin vakt. Det handler ikke om personlig skyld, du kan ha politisk ansvar selv om du ikke har personlig skyld. Det er viktig å skille mellom de to tingene, sier SV-toppen.

– Det vi snakker om her, er ikke Erna Solbergs moralske dømmekraft, men det er likevel sånn at de feilene som har skjedd på hennes vakt, har hun et politisk ansvar for.

– Er ikke konsekvensen det du sier, når vi står overfor en så stor skandale som dette, at Solberg ikke er skikkelig til å ha den jobben?

– Jeg vil ikke konkludere med det enda. Og det er rett og slett fordi vi ikke har det fulle oversikten over omfanget enda.

Lysbakken sier han også føler seg trygg på at sakene til Solberg og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) kommer til å bli behandlet grundig, til tross for at de to største partiene har hver sin dypt problematiske sak.

– Jeg stoler på at Høyre og Ap begge ser hvor viktig det vi nå står i er for tilliten til demokrati og de folkevalgte. Og at de derfor vil gå inn i det med det alvoret som kreves. Jeg har ingen grunn til å tro noe annet.

Lysbakken gikk selv av som statsråd i 2012 fordi han hadde tildelt penger til et feministisk selvforsvarskurs som sprang ut av ungdomspartiet til SV.