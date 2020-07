Aker Solutions og Kværner fusjonerer

Et viktig mål med sammenslåingen mellom Kværner og Aker Solutions er å slå sammen kompetanse og ha midler til å videreutvikle spesielt fornybar og grønn teknologi, sier direktør for Aker-konsernet, Øyvind Eriksen.

– Sammenslåingen vil gi et sterkere leverandørselskap, med en utvidet portefølje, som kan fokusere på å radikalt forbedre effektiviteten, sier Eriksen.

De to leverandørselskapene er ventet at fusjonen vil være gjennomført i november i år. Begge selskapene er en del av Aker-konsernet, som kontrolleres av Kjell Inge Røkke.

– Dette er selskaper som har komplementære ferdigheter, og det er selskaper som er vant til å samarbeide i mange ulike prosjekter, sier konsernsjef i Kværner, Karl-Petter Løken, til NRK.

Selskapene steg kraftig etter åpning på Oslo Børs, etter sammenslåingen ble kjent.

Kjetel Digre blir foreslått som konsernsjef i det nye sammenslåtte selskapet. Han var tidligere driftssjef og påtroppende konsernsjef i Aker Solutions. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Nedbemanning

Før sammenslåingen skal selskapene gjøre kostnadskutt på rundt 1,5 milliarder kroner, som blant annet innebærer personalkutt. De fleste kuttene skal være fullført før sammenslåingen er gjennomført.

– Det er klart at det vil være synergier når man slår sammen så store selskaper. Men en må tilpasse bemanningen uavhengig av om man er ett eller to selskaper, i forhold til den aktiviteten som en ser til enhver tid, og ikke minst den fremtiden en ser. Så det vil bli visse justeringer på bemanningen, men det ville skjedd uansett, sier Løken til NRK.

Ved inngangen til 2020 hadde Aker Solutions omtrent 16.000 egne ansatte, og Kværner hadde om lag 2800. Det sammenslåtte selskapet vil ha omtrent 15.000 ansatte, der omtrent 8000 av de ansatte vil være i Norge, skriver de i børsmeldingen.

Det er rundt 3800 færre ansatte enn da vi fikk inn i 2020.

Løken vil ikke si at besparelser på bemanning er en viktig årsak til sammenslåingen.

– Men det er selvfølgelig en viktig motivator at du skaper et robust og slagkraftig selskap, og for å få til det så må en tjene penger. Og i et større selskap så får du større gjennomslagskraft, også på det vi skal få til ute i verden.

Konsernsjef Karl-Petter Løken presenterer Kværners resultat for 4. kvartal og årsresultat 2019. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Blir sjef

Kjetel Digre blir leder for selskapet etter sammenslåingen. Han er i dag direktør for drift og feltutvikling hos oljeselskapet Aker BP.

– Det sammenslåtte selskapet vil være en dedikert gjennomføringspartner som leverer komplette prosjekter for nye energiproduksjonsanlegg, for eksempel produksjonsplattformer for olje og gass, havbunnsproduksjonssystemer eller installasjoner for offshore havvind, uttaler Digre i børsmeldingen.

For å få det sammenslåtte selskapet mer strømlinjeformet, skilles deler av driften ut i de to nye selskapene Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture. De nye selskapene er en del av Aker Horizons-satsingen til Aker.

Aker Solutions hovedkontor på Fornebu. Aker Solutions ble etablert våren 2004 som Aker Kværner, først med Kværner som hovedaksjonær og morselskap. Etter en fisjon i Aker Solutions ble et nytt selskap ved navnet Kværner etablert i 2011, hovedsakelig med ansvaret for ingeniør-, konstruksjons- og anskaffelsesdelen i Aker Solutions. Foto: Ints Kalnins / Reuters

Staten støtter sammenslåingen

Næringsminister Iselin Nybø støtter planen om sammenslåing, som hun ser på som «forretningsmessig fornuftig».

– Staten ønsker en best mulig industriell utvikling for Aker Solutions og Kværner. En sammenslåing forventes å skape verdier for både staten som eier og de øvrige aksjonærene, sier næringsministeren i en pressemelding.

Næringsminister Iselin Nybø sier hovedkontoret til det nye, sammenslåtte selskapet vil være i Norge. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser også om at staten blir direkte eiere i de to selskapene som nå fusjoneres.

Staten hadde tidligere indirekte eierskap av rundt 40 prosent i Kværner, Aker Solutions, og Akastor gjennom Aker Kværner Holding, som vil bli avviklet. Staten vil dermed bli direkte eiere av rundt 12 prosent av aksjene i de tre selskapene.