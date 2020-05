Aker-sjefen varsler at inntil 3 av 4 kan miste jobben

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tidligere i dag ble det klart at koronakrisen og oljepriskollapsen har ført til et voldsomt fall i verdiene til Aker i første kvartal. Over halvparten av den verdijusterte egenkapitalen gikk tapt.

Aker ASA har eierandeler i blant annet oljeselskapet Aker BP, offshoreleverandøren Kværner og Aker Solutions.

Alle disse har falt markant under det kraftige oljeprisfallet i første kvartal.

Jobber med nedbemanningsplaner: – Det er brutalt

– I oljesektoren er det veldig krevende nå, i særdeleshet for norsk leverandørindustri. I praksis er all ny aktivitet stoppet opp, og nå jobbes det med de kontraktene som ble tildelt før koronakrisen, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker til NRK.

Utsiktene er ifølge Eriksen spesielt dystre for Aker Solutions og Kværner.

– Før krisen hadde de totalt 17.000 medarbeidere. Vi har allerede redusert det med 7500, og vi jobber med planer som kan bringe det betydelig ned. I løpet av et år eller to kan antallet medarbeidere være så lavt som 4000. Det er brutalt, sier Eriksen.

Av de 17.000 ansatte selskapene hadde før koronakrisen, var om lag halvparten innleide – hvorav en stor andel er utenlandske medarbeidere – og halvparten ansatte.

Iføge Eriksen har de nå sendt hjem de aller fleste innleide, samt permittert et stort antall norske medarbeidere.

Advarer om at det grønne skiftet blir satt tilbake

Eriksen beskriver leverandørbedriftene som helt avgjørende for norsk olje- og gassindustri mange år fremover.

– Men det er også disse bedriftene som har kjernekompetansen og teknologien for havvind, karbonfangst og elektrifisering. Så det er vanskelig å se for seg både hvordan norsk olje- og gassindustri skal kunne opprettholde aktiviteten, men også hvordan vi skal klare å gjennomføre det grønne skiftet hvis det ikke kommer tiltak som opprettholder aktiviteten i olje- og gassindustrien.

– Mange vil si at dere er gårsdagens industri, hvorfor skal staten bidra med tiltak som begunstiger akkurat dere?

– For det første er det veldig mange mennesker og veldig mange lokalsamfunn som er helt avhengige av disse bedriftene. Men enda viktigere er det at medarbeiderne er helt avgjørende for å bygge morgendagens industri. Uten kompetansen til leverandørindustrien kommer også overgangen til grønn industri til å bli satt betydelig tilbake i Norge, sier Eriksen.

Han sier at de ber om midlertidige tilpasninger i skattesystemet.

– Vi ber om tiltak som kan fremme aktivitet. Vi har et godt skattesystem i Norge hvor staten allerede i dag dekker 90 prosent av investeringene på norsk sokkel. Så det vi i kjerne ber om, er at ikke nedskrivningene skjer over seks år, men ett år, sier Eriksen.