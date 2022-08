– Jeg trodde det var nok å bare leve på Lånekassen da jeg flyttet til Bergen, men der tok jeg feil.

Mathias Skard Almaas (23) fikk et meget tøft møte med studielivet da han dro til Bergen for å studere sammenlignende politikk.

– Jeg endte opp med å gå ned 12 kilo på bare fire måneder. Jeg fikk bare i meg ett til to måltider om dagen, sier han om det magre førstesemesteret.

Det dårlige økonomien frarøvet Mathias Skard Almaas for energi og fokus han trengte i studiene. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

– Jeg vurderte å droppe ut og reise hjem. Man må jo ha mat for å studere, legger han til.

Lise Lyngsnes Randeberg er konstituert leder for arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne.

Hun er bekymret for konsekvensene av regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov.

– Forslaget kan føre til at flere studenter dropper ut, sier Randeberg.

Regjeringen vil nemlig lovfeste en «heltidsnorm» i arbeidslivet. De vil også innføre en dokumentasjons- og drøftingsplikt for arbeidsgivere som ønsker å ansette noen i en deltidsstilling.

Leder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg, støtter opp om prinsippet om heltidsstillinger, men mener regjeringens endringer vil ramme studentene alt for hardt. Foto: Margret Helland / NRK

Mange studenter er avhengige av en deltidsjobb for å få hjulene til å gå rundt. Akademikerne lurer på hvordan det skal gå med dem, hvis det blir vanskeligere for arbeidsgivere å ansette noen i en deltidsstilling.

I verste fall vil studenter uten støtte hjemmefra ikke ha råd til å fortsette studiene, advarer Randeberg.

Norske fulltidsstudenter jobber i snitt omtrent 9 timer i uka, ifølge en undersøkelse fra Eurostudent.

Tall fra SSB viser at en stadig større del av studentenes inntekter kommer fra lønnet arbeid.

– Vi er i en situasjon hvor studiestøtten ikke er til å leve av. Og ikke alle studenter kan få økonomisk hjelp hjemmefra. Da er de helt avhengig av å ha en deltidsjobb, og regjeringen må ikke gjøre det vanskeligere, sier Randeberg.

Lån og stipend fra Lånekassen er langt fra nok for studenter flest. Foto: Lånekassen

Norsk studentorganisasjon har gjort beregninger som sier at en student som bare lever på studielån og stipend går i minus med omtrent 5400 kroner hver måned.

Studenter uten økonomisk støtte hjemmefra er derfor ofte helt avhengige av en deltidsjobb for å få økonomien til å gå rundt.

– Det er helt fjernt skulle gjøre det vanskeligere å jobbe deltid, mener Almaas.

Akademikerne istemmer og mener det nye lovforslaget ikke sikrer retten til frivillig deltidsarbeid godt nok.

– Det blir et paradoks når regjeringen kommer med et forslag som har som hensikt å styrke arbeidstakernes rettigheter, men som bidrar til å gjøre studentenes muligheter mindre, sier Randeberg.

Regjeringen uenig i kritikken

– Manglende heltidskultur er et stort problem i deler av offentlig og privat sektor, og det rammer særlig kvinner, skriver Maria Schumacher Walberg (Ap), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet i en e-post.

Over flere dager var alle i den politiske ledelsen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet utilgjengelige for TV-intervju med NRK. Foto: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Hun skriver at regjeringen vil at faste, hele stillinger skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Samtidig sikrer det nye lovforslaget retten til frivillig deltidsarbeid, ifølge statssekretæren.

– I forslaget som fremmes av regjeringen er det også foreslått å gi deltidsansatte fortrinnsrett til «ekstravakter og lignende». På den måten vil en deltidsjobb for en student kunne oppleves som mer trygg enn uten dette forslaget, skriver Walberg.

Studentøkonomien blir trangere

Det siste året har prisveksten i Norge vært på 6,8 prosent. Mat, strøm og leie blir dyrere. Samtidig ble støttesatsene til Lånekassen for studieåret 2022-2023 satt opp med to prosent.

11 717 kroner er 230 kroner mer i måneden enn sist skoleår.

To prosent økt studiestøtte betyr fattigere studenter, påpeker leder i Norsk studentorganisasjon, Maika Godal Dam. Foto: Skjalg Bøhmer Vold / NSO

– Dagens studenter får stadig dårligere og dårligere råd, og kjøpekraften vår går ned. Studiestøtten dekker ikke helt nødvendige utgifter. Vi frykter at økonomien blir avgjørende for hvorvidt noen velger å studere eller ikke, sier Maika Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon.

Politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet, Signe Bjotveit, skriver i en e-post til NRK at studentene ikke er de eneste som har følt på prisveksten, men at en større økning av studiestøtten vil bli dyr.

– I år har mange familier tapt kjøpekraft på grunn av økte priser, det gjelder ikke bare studentene. En økning i studiestøtte utover prisjustering har en betydelig kostnad som må veies opp mot andre viktige saker, skriver hun.

Hun fortsetter:

– Regjeringen har sagt at vi skal prioritere studenter med barn, men det er for tiden ingen planer om en generell økning for alle.

Politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet, Signe Bjotveit, skriver i en e-post til NRK at studentene ikke er de eneste som har følt på prisveksten, men at en større økning av studiestøtten vil bli dyr. Foto: Senterpartiet

For Mathias ble derfor redningen foreldrene hjemme i Asker – og en jobb i Leger uten Grenser.

– Da pandemien kom, dro jeg hjem og fikk mat der, og da jeg kom tilbake fikk jeg heldigvis en deltidsjobb. Endelig fikk jeg økonomien til å gå rundt.

Han fortsetter:

– Studenter er studenter, først og fremst, så studiestøtten burde opp. Hensikten med å jobbe deltid burde primært vært å få seg nyttig erfaring på CV-en – ikke å overleve.