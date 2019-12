«Ingegerd Viking» er det første nye flyet SAS har bestilt av Airbus A350-900 XWB. XWB står for ekstra wide body og flyet skal settes inn i langdistansetrafikk på USA i slutten av januar neste år.

– Jeg er litt nervøs. Det må jeg innrømme, sier SAS-sjef Richard Gustafson like før han for første gang viste frem selskapets nye familiemedlem på Kastrup utenfor København mandag formiddag.

SAS har holdt kortene tett til brystet og har ikke villet si noe om hvordan flyet er innredet. Det er ingen hemmelighet at det skal være tre klasser om bord med business, plus og go, men hvordan innredningen er har vært mer hemmeligholdt.

Flyet tar 300 passasjerer og de fordeles på 40 på businessklasse, 32 på plus og 228 i go, eller økonomiklassen.

Det vil være plass til 228 passasjerer i økonomiklassen om bord. Foto: Thor-Albert Frøsland / NRK

Dreamliner-konkurrent

SAS går med dette direkte inn i konkurransen med selskaper som flyr med Boeings Dreamliner. Boeing har hatt store problemer med motorene og mange barnesykdommer på Dreamlineren og det var medvirkende til at SAS valgte å satse på en europeisk produsent med sitt nye fly.

SAS skifter nå ut sine nesten 20 år gamle langdistansefly med disse nye. Nå blir forholdene i kabinen bedre for passasjerer på grunn av høyere luftfuktighet og spesiell belysning som skal medvirke til mindre trøtthet, ifølge selskapet.

Flyet har fått det nye utseendet til SAS med sølvlakkerte motorer og store sølvbokstaver på flykroppen. Den blå halen er beholdt, men blåfargen går nå ned over flykroppen og inn under buken på flyet.

SAS har til sammen bestilt åtte nye fly av denne typen fra fabrikken i Toulouse i Frankrike. De to neste er allerede under produksjon og testing og det første er altså avduket i dag.

SAS sier de i løpet av neste år skal sette flyene inn på sju ruter. I tillegg til USA blir det destinasjonen i Asia.

Trening og innflyvning

Frem til flyet skal settes inn i ordinær trafikk gjenstår det å la mannskapet trene seg. Kapteiner og styrmenn skal sertifiseres for denne flytypen og kabinpersonalet skal også gjøre seg kjent. Det er ikke stor forskjell fra flygernes side i forhold til å fly de eksisterende Airbus A330 og A340 som SAS har, men det krever likevel litt ekstra trening og noen starter og landinger i det nye flyet.

Foto: SAS

Det skal skje på korte flyvninger mellom København og Billund i Danmark. SAS har bestemt at treningen ikke skal gjøres med passasjerer, så vi får nok ikke anledning til å fly med dette flyet fra Norge i denne omgang.

Flyet kommer til Oslo 11. desember for å presenteres for inviterte. Alle de nye Airbus-flyene skal ha base i København som er den største basen for langdistansetrafikk for SAS.

Mindre drivstofforbruk

Airbus A350 skal erstatte de eldste langdistanseflyene som SAS har i dag, Airbus A340 med fire motorer og flyene vil bidra til 30 prosents reduksjon av utslipp i forhold til de gamle flyene.

– Nøkkelen heter karbonfiber, og dette er første Airbus-fly hvor plastmaterialet er brukt i både vinger og flykropp, forklarer kommersiell direktør i Airbus Christian Scherer.Det er dessuten blant de meste støysvake i sin klasse og fløy for første gang i juni i 2013.

Rolls-Royce motorene bruker 30 prosent mindre drivstoff enn motorene til de eldre flyene til SAS Foto: Thor-Albert Frøsland / NRK

Flytypen er svært populær blant flyselskapene og finske Finnair har flere av dem. Airbus har produsert over 320 A350-maskiner allerede. Flyet er svaret fra Airbus på Boeings Dreamliner-fly. Det er laget i komposittmateriale, noa som gjør det lettere.

Flyet har ikke hatt langt mindre problemer med både motorer og fly enn Boeing og Rolls-Royce har hatt med Dreamlinerflyene.