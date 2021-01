– Nå har det vært seiersrunde med bonusbarna og samboeren her, sier Hege Rostad Hansen til NRK.

Ski-kvinnen hadde termin fredag og er en av flere gravide som ble lei seg over smitteverntiltaket som tilsynelatende kom samtidig med hennes termin.

Akershus universitetssykehus varslet nemlig lørdag at kvinner fra Nordre Follo måtte føde alene. I en melding på sykehusets nettsider stod det:

Gravide og fødende fra Nordre Follo kommune betraktes som mistenkt smittet og kan ikke ha med ledsager under fødsel inntil smitteutbruddet er under kontroll.

Ette noen timer kom kontrabeskjeden:

Ahus vil legge til rette for at fødende fra Nordre Follo kan ha med ledsager på en trygg måte.

Beskjeden ble mottatt med stor lettelse hos flere gravide NRK har vært i kontakt med.

– Skummelt

Da NRK snakket med Rostad Hansen like før nyheten kom, håpet hun nemlig på «at hun holder seg inne så lenge som mulig». 29-åringen hadde nemlig hørt at tiltaket skulle vare frem til onsdag.

– Det er skummelt for meg selv, og så skulle det jo være en opplevelse for oss begge. Det er et av de største øyeblikkene som blir helt annerledes enn vi hadde tenkt, sa Rostad Hansen til NRK få minutter før tiltaket ble tilbaketrukket.

Tiltaket har skapt engasjement også hos andre fødende og deres partnere lørdag. Rostad Hansen skrev også på Twitter:

– Som Nordre Follo-beboer, førstegangsfødende med termin i går, og som med stor sannsynlighet må føde i isolasjon og uten ledsager, kan jeg si at det også føles ganske hjerterått.

Ahus: – Det gikk litt fort i svingene i dag.

AHUS: Pressesjef ved Ahus, Geir Lindhjem. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Pressesjef ved Ahus, Geir Lindhjem, sier det under oppdatering av sykehusets nettsider ved en feil ble lagt inn at fødende fra Nordre Follo ikke kunne ha med seg ledsager under fødselen.

– Det gikk litt fort i svingene tidligere i dag, men vi har endret det nå, sier han til NRK.

– Så dette var ikke en medisinsk vurdering man seinere har gått tilbake på?

– Nei, det var det ikke.

Nå står det på sykehusets nettsider at «Ahus vil legge til rette for at fødende fra Nordre Follo kan ha med ledsager på en trygg måte.»

– Jeg klatrer inn vinduet om jeg må

Eimund Fløisbonn venter sammen med samboer Hilde Kolstad Huse sitt andre barn i nær framtid. Termin er nemlig om noen dager.

Da nyheten først kom om at Ahus ville nekte fødende fra Nordre Follo å ha med seg ledsager under fødselen, ble han bekymret for at liknende tiltak skulle innføres på Ullevål der samboeren har fødeplass.

Frustrasjonen fikk utløp på Twitter:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Til NRK utdyper han hva det betyr å få være til stede under fødselen:

– Det betyr jo alt. Dette er vår nummer to, og det å ikke få være der, ikke vite hva som skjer... Tanken på det er helt grusom, sier Fløisbonn.

– Man er jo ganske hjelpeløs i utgangspunktet som mann under en fødsel, og det blir jo ikke noe bedre av å ikke være der, legger han til.

Samboeren Hilde er lite lysten på å føde uten Eivind til stede.

– Jeg vet ikke hvordan jeg kommer til å reagere hvis jeg ikke får det. Jeg har jo bare én erfaring med det fra før, og da ble jeg redd bare han skulle på toalettet fordi det kunne være "feil" tidspunkt. Så det betyr veldig mye for tryggheten å ha partneren sin der, sier hun til NRK.

De to ble derfor veldig lettet da det ble kjent at Ahus likevel vil tillate fødende å ha med seg ledsager.