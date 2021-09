Endringane har vore store gjennom Agnes Moxnes sitt yrkesaktive liv. Både innanfor medie- og kulturfeltet.

– Plattformene har utvida seg dramatisk sidan eg byrja. Då var det berre papiraviser, NRK radio og NRK TV, seier Agnes Moxnes.

I snart 35 år har ho jobba i NRK. No skal ho pensjonera seg. Det kjenner ho seg klar for.

– Eg har brukt lang tid å bestemma meg, men eg tenkjer det er fint å slutta no.

– Det er fint å kunna velja sjølv, og ikkje bli sparka ut, seier Agnes Moxnes med eit glimt i auga.

I huset til Moxnes heng det kunst på kvar vegg. Biletet ho tykkjer er mest stas å ha på veggen, er eit portrett av ho sjølv, laga av Håkon Bleken. Foto: Nuno Duarte / NRK

Pangstart på karrieren

At alle er fødde med interesser for kunst og kultur, meiner kulturkommentatoren er klart. Men at ho blei kulturjournalist trur ho er litt tilfeldig.

Når karrieren starta, har ho derimot tenkt mykje på.

Året var 1971. Gjennom ungdomsklubben ho gjekk i, melde ho seg frivillig til å gjera eit bandintervju som skulle sendast på NRK-programmet «Ungdommens radioavis».

– Den dagen det blei sendt gjekk radioen vår i stykke, så eg fekk aldri høyrt det, seier ho.

Intervjuet blei berre eit vagt minne.

– Men så tenkte eg då eg byrja i NRK; har ikkje eg intervjua Black Sabbath og Ozzy Osbourne?

Jo, det hadde ho. I 1971 reiste bandet på noregsturne.

– Det var debuten som kulturjournalist, så eg starta på toppen kan ein jo seia.

Agnes Moxnes fortel med engasjement om åra som kulturjournalist og kulturkommentator. Foto: Nuno Duarte / NRK No skal Agnes Moxnes gå av med pensjon. Etter 35 år i jobben. Foto: Nuno Duarte / NRK Men pause frå kunst og kultur skal ho ikkje ha. Foto: Nuno Duarte / NRK

Hennar andre sak var eit intervju med Kjartan Fløgstad. Han hadde nett vunne Nordisk råds litteraturpris for «Dalen Portland», som den yngste forfattaren nokosinne. Agnes Moxnes studerte og hadde hatt ei førelesing med han. Ho var bergteken.

– Då ringde eg Adresseavisen og spurte om dei var interesserte i eit intervju med han. Og så ringde eg han. Eg drakk meg vel til mot, seier Moxnes og ler.

Intervjuet gav sommarjobb i avisa. Så jobba ho fem år i kulturredaksjonen Nationen før ho byrja i NRK.

Frå journalist til kommentator

Minna er mange etter dei 35 åra i NRK.

– Det er møta med veldig mange flotte folk som sit mest igjen, fortel ho.

Ho trekk fram tida som programleiar i Kulturbeitet og arbeidet med radiodokumentarar som særskilt viktig for ho.

Radiodokumentaren med Kjell Askildsen er noko av det ho er stoltast av å ha gjort. Ho hugsar enno då ho sat og las gjennom alt han hadde skrive. Det trekk ho fram som eitt av høgdepunkta i samlinga over hennar kulturelle opplevingar.

– Eg brukte nokre ekstra minutt på dei siste setningane, fordi eg håpa det aldri tok slutt, fortel ho.

God kulturjournalistikk beskriv Moxnes som velskrive, oppdatert og overraskande

– Og møtet med menneske og formidla tankar som er i tida. Men det er sjølvsagt også å følgja med eit kritisk blikk kven som styrer utviklinga, og kva for nokre krefter som motarbeider utviklinga.

Agnes Moxnes fortel at ho kjem til å hugsa alle møta ho har fått ha gjennom jobben. Foto: Nuno Duarte / NRK

I ti år har ho no vore kulturkommentator. Moxnes fortel at ho er stolt over at ho sa ja. Omstillinga frå journalist til kommentator var stor.

– Største forskjellen var et eg inntil då hadde levd av å stilla spørsmål. No skulle eg svara på dei.

Ho erkjenner at ho likar dårleg å gjera feil.

– Og så er eg ikkje ein verdsmeister-type som tenkjer at dette beherskar eg. Det har vore ei krevjande og utruleg lærerik tid, som eg er så glad for. Hjernetrim kvar dag. Og så alle dei fantastiske kollegaane eg har hatt.

– Truverd og tillit

Spør ein sjefane hennar, er det inga tvil om at Moxnes har meistra jobben godt.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen seier at ho har vore ei sterk stemme for NRK på kulturfeltet.

– Alltid engasjert og godt opplese. Ho beherskar alle dei journalistiske formata våre, frå djupnelesing til kjappe innslag i Dagsrevyen. Vi treng kommentatorar som evnar å forklara kompliserte saker og setja dei i samanheng, og der har Agnes vore god, seier han.

Marianne Ytre-Eide, som er redaksjonssjef for kultur og underhaldning i NRK Nyheter, meiner Moxnes er blant landets mest kunnskapsrike innanfor feltet kultur.

– Ho har ei tydleg stemme som både er analyserande og meiningsberande. Ho har betydd mykje, fordi ho har truverd og tillit både i kulturbransjen og utanfor. Ho lyttar og analyserer – i den rekkjefølgja, seier ho.

Nye tider

Dei siste ti åra meiner ho kulturjournalistikken har vore prega av konsentrasjon av kulturmakt, med dei store, globale nettverka. At heile verda ser dei same seriane og filmane, og høyrer på den same musikken til same tid.

Og at kulturjournalistikken naturleg nok har blitt prega av sosiale medium.

– Eg tenkjer at det er mykje her eg ikkje får puls av lenger. Det er sjeldnare eg tenkjer; Å, dette er interessant. Då er det fint å slutta no, seier ho.

Det siste året vil også vera eit år for minnebøkene. Koronapandemien blei alt anna enn ei kvilepute for kulturkommentatoren.

– Ved sida av reiseliv, er det kultur som er hardast ramma av pandemien. Det har påverka jobben min i veldig, veldig stor grad.

«Hippiebua» i hagen har Agnes Moxnes brukt som heimekontor under pandemien. Foto: Nuno Duarte / NRK

No startar eit nytt tilvære. Kulturopplevingane skal det bli fleire av. I tillegg skal ho rydda.

Og kasta.

Med kulturjournalisthatten liggjande på hylla, har ho likevel eit håp for framtida:

– At kulturjournalistikken tar på djupt alvor behovet for kvalitet i alle ledd. Det er den kulturen og kunsten som overleverer, seier ho.

Fem om Moxnes: