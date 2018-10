Aftonbladet: Svensk mann (20) etterlyst etter drapet i Oslo

– Jeg kan bekrefte at vi kjenner til mordet i Norge og at den etterlyste har tilknytning hit, sier en kilde i det svenske politiet til Aftonbladet.

Søndag formiddag bekrefter politiet i Oslo at de har identifisert mannen.

Ifølge avisen ble mannen senest i fjor dømt til fengselsstraff i Sverige etter å ha tatt seg inn i et hus gjennom et vindu og truet beboerne med kniv før han forsvant med flere gjenstander.

24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto fra Mysen ble funnet drept i leiligheten han bodde i på Majorstuen mandag denne uka.

Politiet knytter drapet direkte til et ran som fant sted samme dag i et garasjeanlegg i Essendrops gate, like i nærheten av drapsstedet.

Har fått mye ny informasjon

Ifølge Aftonbladet er mannen folkeregistrert i en by i Midt-Sverige.

Fredag valgte politiet å offentliggjøre overvåkingsbilder av den etterlyste mannen, og ifølge den svenske avisen ble svensk politi informert samme dag.

Bildet er tatt klokken 13.16 på Skøyen togstasjon. Foto: Politiet

Ingen er pågrepet i saken ennå, men politiet har fått inn mye ny informasjon om drapssaken siden fredag.

– Opplysningene vi har fått inn har bidratt godt inn i etterforskningen. Vi vet mye mer nå, sa politiinspektør Grete Lien Metlid til NRK lørdag.

Ringte på dør i Gamlebyen

Ifølge et vitne VG har snakket med, snakker den etterlyste mannen svensk. Mannen skal ha ringt på vitnets hus i Gamlebyen i Oslo tidlig mandag morgen, bare timer før drapet på Paltto.

– Han sto der og så forfjamset ut. Så spurte han om et glass vann. Han snakket svensk og var høflig, sier vitnet til avisen.