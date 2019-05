Aftenposten: Justisminister Jøran Kallmyrs au pair skal ha jobbet ulovlig for familien

– Det kan hende jeg har vurdert regelverket feil, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til Aftenposten.

Au pairen fikk avslag på opphold 9. mai og fikk en dags frist på å forlate landet. Hun klaget ikke på vedtaket og forlot Norge,

Saken er ekstra vanskelig for justisministeren siden han nå er øverste ansvarlige for UDI og for håndheving av utlendingsloven. Da han tok inn au pairen var han imidlertid privatpraktiserende advokat.

Au pairens advokat Ingvild Boe Hornburg mener saken må dreie seg om en misforståelse fra UDIs side.

Flyttet inn i august

Au pairen flyttet inn hos Kallmyr 22. august i fjor, etter først å ha vært au pair hos en annen familie.

Reglene sier at hun ikke får lov til å jobbe hos en ny familie før hun har fått time hos politiet og levert ny kontrakt.

Først 12. oktober møtte hun opp til time hos politiet for å levere søknad om fornyet kontrakt som au pair.

– Jeg er nå blitt klar over at det kanskje ikke er riktig at man flytter inn før man har vært hos politiet. Det burde jeg selvsagt ha dobbeltsjekket. Det gjorde jeg ikke, og det tar jeg selvkritikk for, sier Kallmyr.

Kallmyrs politiske rådgiver Christoffer Pedersen sier til NRK at justisministeren ikke har ytterligere kommentarer om saken.

– Fortsatt tillit

Kallmyr sier til Aftenposten at han 10. mai informerte Statsministerens kontor (SMK) om at au pairen hadde fått et avslag og at hun hadde fått en utreisefrist, og at hun kom til å overholde fristen.

Statsminister Erna Solberg skriver til Aftenposten at hun fortsatt har tillit til Kallmyr.

– Jøran Kallmyr tar kritikk for at han baserte seg på opplysninger fra au pair-byrået, for hvordan regelverket er for de seks ukene det her er snakk om, skriver Solberg videre.

Frps partileder Siv Jensen sier at hun ble informert om saken i går, tirsdag 28. mai.

– Jøran Kallmyr informerte meg om denne saken i går, og det tar jeg til orientering. Jeg har stor forståelse for at det er krevende å få hverdagen til å gå opp med fire små barn og to foreldre i full jobb. Men det er selvfølgelig viktig at reglene følges, skriver hun til Aftenposten.

Sittet i to måneder

Jøran Kallmyr overtok som justisminister etter Tor Mikkel Wara 29. mars i år.

Han har også tidligere vært statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet fra oktober 2014 til februar 2016.

Kallmyr sier til Aftenposten at han vil få sin egen habilitet vurdert når det gjelder alle forhold ved au pair-ordningen.