Aftenposten: Grande reiste i privat bursdagsfest på skattebetalernes regning

Feiringen foregikk i Verrastranda samfunnshus i det som da var Nord-Trøndelag. Rundt 100 venner familie og kolleger deltok på 50-årsfeiringen til Skjelstad, skriver Aftenposten.

– Det var i høyeste grad en privat feiring, sier Skjelstad til avisen.

Fikk tilbake 11.000 kroner

Aftenposten har fått innsyn i regnskapet til Venstres stortingsgruppe, som viser at partileder Trine Skei Grande og stortingsrepresentant Terje Breivik leverte regningen for reise og opphold til Stortinget.

Totalt skal de to ha fått tilbakebetalt 10.970 kroner som også omfattet en gave til jubilanten.

Pengene ble tatt fra de offentlige tilskuddene til stortingsgruppa, som er ment for stortingsrelatert arbeid.

– Urimelig

Partiledelsen avviser overfor avisen at det var feil å bruke offentlige penger på å dra på bursdagsfesten, og hevder arrangementet var å regne som representasjon.

«Vi deltok begge på dette arrangementet for å representere stortingsgruppen og den parlamentariske ledelsen ved feiringen av 50-årsdagen til en av våre lengstsittende stortingsrepresentanter. Ettersom dette fant sted i innspurten i valgkampen i 2015 hadde vi behov for å minimere både reisetiden og selve oppholdet, for å rekke valgkamparrangementer i andre deler av landet i for- og etterkant av feiringen», sier Terje Breivik til avisen.

Valgforsker Peter Egge Langsæther sier til Aftenposten at det er urimelig at Stortinget ble sittende med regninga og at de godt lønnede stortingsrepresentantene burde dekket utgiftene selv.