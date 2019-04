Aftenposten: Ap-politiker leverte fiktive reiseregninger

Aftenposten skal ha funnet ut at i reiseregninger for over 60.000 kroner har Liadal vært et annet sted enn det hun har oppgitt.

Nestlederen i Rogaland Ap skal ha fått penger for å ha vært hjemme, på private reiser eller på hytta, skriver avisen.

Liadal er fra Haugesund og har sittet på Stortinget siden 2013. Fram til 2017 satt hun i familie- og kulturkomiteen. Etter det har hun fungert som Aps energipolitiske talsperson.

– Legger seg flat

Ifølge avisen erkjenner Liadal at hun har levert reiseregninger for reiser hun aldri har vært på.

– Jeg har oppdaget feil, og det beklager jeg. Det er jeg lei meg for, og i tråd med at jeg har tatt kontakt med reisekontoret og oppklart der det har oppstått feil, betaler jeg det tilbake, sier Liadal.

– Jeg skal være nøye fremover og legger meg helt flat, sier hun.

Hun forklarer overfor Aftenposten at det kan være vanskelig å forstå reiseregningssystemet, og at «det er ikke alt som er like åpenbart alltid».

Har undersøkt reisevirksomheten til flere

Aftenposten har siden i fjor høst undersøkt stortingsrepresentantenes reisevirksomhet de siste årene.

I fjor avslørte avisen at Frps Mazyar Keshvari leverte fiktive reiseregninger til Stortinget. Han etterforskes av Oslo-politiet og er nå siktet for grovt bedrageri.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen sa da til NRK at de har samme reiseregningssystem som i staten, men at systemet er avhengig av at representantene oppgir riktig reisemål.

– Vi har et godt system for å håndtere feil og mangler oppdaget av stortingsrepresentanter og stortingets administrasjon, sa Andreassen.