AFP: Utenlandske leger besøker Liu til helga

Tre kilder med kjennskap til Lius sak sier til nyhetsbyrået AFP at minst to leger i løpet av helga skal besøke den kreftsyke 61-åringen som er innlagt på sykehuset i byen Shenyang.

Legene skal være invitert av sykehuset som behandler Liu, som har uhelbredelig leverkreft.

Kildene kom ikke med ytterligere informasjon om legene, og verken den amerikanske eller tyske ambassaden har kommentert påstandene.

Behandling stanset

Talskvinne Mary Beth Polly ved den amerikanske ambassaden sier de er kjent med meldingene om at tilstanden til Liu er forverret, og at etter hva de forstår har det kinesiske sykehuset invitert amerikanske og tyske spesialister til Kina for å konsultere i saken.

– Vi har bedt om at Kina gir disse legene uhindret tilgang til Liu, sier Polly.

Tidligere fredag opplyste sykehuset at deler av behandlingen av Liu er stanset på bakgrunn av at 62-åringen ikke lenger tåler en av medisinene.

Les også: Kinesiske myndigheter avslutter kreftbehandlingen av Liu Xiaobo

Liu er en av Kinas mest kjente politiske dissidenter. 61-åringen har vært fengslet siden 2009, og han ble tildelt Nobels fredspris i 2010 for sin kamp for menneskerettigheter i landet. Siden han satt fengslet, var han ikke til stede under prisutdelingen i Oslo.