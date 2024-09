Etter at Taliban tok makta i Afghanistan i 2021 har landet beveget seg bakover.

Kvinner har mistet en rekke grunnleggende rettigheter, og i slutten av august strammet Taliban nok en gang grepet.

Det er nå forbudt for kvinner å synge, snakke og vise ansiktet offentlig. Til og med å se på menn de ikke er i familie med er ulovlig.

– Kvinner blir bokstavelig talt visket ut. De sees på som ingenting, som annenrangs innbyggere, til og med lavere enn det, sier politiker Fawzia Koofi til NRKs Nyhetsmorgen.

Hun er tidligere visepresident i nasjonalforsamlingen i Afghanistan, og jobber nå fulltid som reisende menneskerettighetsaktivist.

Koofi mener Taliban hadde tapt dersom de hadde avholdt valg. Hun sier 17 millioner kvinner er mot Taliban. Foto: Hanna Johre / Hanna Johre / NRK

Koofi satt selv i forhandlingene med Taliban da de tok makten for tre år siden. Der møtte hun ledere som presenterte et nytt Taliban i en moderne verden.

– Men over tid har de gått tilbake til der de var i 1996. Den siste loven er spikeren i kista for kvinner og menneskerettigheter i Afghanistan.

Øker kontrollen

Nyhetsbyrået AP har fått tilgang til det 114 sider lange dokumentet med nye lover. De skal «fremme dyd og hindre last» på 35 ulike punkter, skriver AP.

– Det er uheldig at Taliban gjør det i religionen vår sitt navn. Det har ingen kobling til vår religion eller kultur. De bruker kvinner som en forhandlingsbrikke i kampen om makten, sier Koofi.

Dette er Taliban Taliban-bevegelsens ideologi kombinerer ekstrem og fundamentalistisk tolkning av islam med den urgamle kulturelle koden pashtunwali, oppkalt etter den etniske gruppen pashtunere som utgjør Talibans ryggrad.

Ordet Taliban betyr opprinnelig student eller søkende på pashtunernes språk pashto.

Bevegelsen ble formelt etablert i 1994, men grunnen ble lagt i de pakistanske flyktningleirene dit mange afghanere flyktet under den sovjetiske invasjonen i 1979.

Etter Sovjetunionens nederlag og uttrekning i 1989 begynte krigsherrer, som med støtte fra blant andre USA hadde bekjempet invasjonen, å vende våpnene mot hverandre.

Taliban lovte å erstatte kaoset med orden. I 1996 erobret de hovedstaden Kabul. Bevegelsen kontrollerte store deler av landet fram til den USA-ledede invasjonen i 2001.

Talibans maktutøvelse i den perioden var konservativt, brutalt og lunefull. Musikk og annen underholdning ble forbudt, henrettelser ble utført offentlig, og kvinners frihet ble kraftig innskrenket. Kvinner ble nektet å bevege seg utenfor hjemmet uten mannlig følge, og jenter ble nektet skolegang.

15. august 2021 gikk Taliban igjen inn i presidentpalasset i Kabul og tok tilbake makten over landet. Kilde: NTB

I loven står det, ifølge nyhetsbyrået, at kvinner må dekke til ansiktet sitt i offentligheten for å unngå å bli fristet eller friste andre, og at kvinnestemmen blir sett på som intim. Derfor skal de ikke synge eller lese høyt i offentligheten.

Skummel ignoranse

Torsdag arrangerer Nobels Fredssenter en fredskonferanse, til ære for mottaker av Nobels fredspris 2023 Narges Mohammadi. Der deltar Koofi.

Konferansen skal ta for seg nettopp tilbakegangen for kvinners rettigheter og viktigheten av kvinner i fredsprosesser. Koofi beskriver tema som en blanding av håp og fortvilelse.

– Kvinner blir visket ut Du trenger javascript for å se video.

– Mens kvinner viskes ut fra all form for sosiale, politiske og økonomiske rettigheter står de fortsatt imot. De finner måter og protestere, innenfor eller utenfor Afghanistan.

Derfor mener hun det er viktig at alle er bevisste det som skjer i hjemlandet, også for å verne om våre egne rettigheter.

– Mitt budskap til verden er at urettferdigheten og diskrimineringen i Afghanistan kunne skjedd hvor som helst. Dette har vi sett. Om vi er ignorante til det som skjer i én del av verden, kan det nå våre grenser.