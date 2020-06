– Om dommen vert ståande så krev denne saka at ein i alle fall må vurdere om dei sakene der Jensen har vore ein sentral premissleverandør vert tatt opp att, seier leiar i Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson.

Fredag vart Eirik Jensen dømt til 21 år fengsel for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet.

Marius Dietrichson meiner dommen bør føre til ei vurdering av etterforskinga i saker der Jensen har vore sentral.

Fekk dekka utgifter

Erik Jensen har mellom anna tidlegare sagt at Gjermund Cappelen kom med viktig informasjon i den såkalla flydroppsaka frå 1993.

Totalt vart minst 12 personar dømt for narkotikainnførsel i den såkalla flydroppsaka. Eirik Jensen fortalde i 2017 at Cappelen fekk dekt utgifter på rundt 70.000 kroner i samband med etterforskinga av saka.

Dietrichson meiner ein på generelt grunnlag må vurdere å ta opp att saker som denne.

I 2013 prøvde fleire av dei dømte frå flydropp-saka å få sakene sine tatt opp att. Dei meinte at politiet hadde brukt ulovlege metodar i etterforskinga og at dei derfor var feilaktig dømt. Gjenopptagelseskommisjonen sa då nei.

Flydroppsaken Ekspandér faktaboks Narkotikasak rullet opp av norsk politi i 1993

Minst 12 personer ble pågrepet, og flere ble dømt til lange fengselsstraffer

Politiet beskrev den gang at saken var knyttet til en liga som drev omfattende narkotikahandel – den såkalte «Nordlands-mafiaen»

Omfattende spaning og overvåking gjorde at politiet kunne følge transporten av et stort parti amfetamin fra Nederland til Norge, og pågripe flere personer på fersken

13 kg amfetamin ble flydroppet fra et småfly ned i Olstadtjernet ved Lillesand den 19. oktober 1993

Politiet mente at det kunne ha vært gjennomført lignende flydropp i en periode før de tok lovbryterne

Saken ble begjært gjenopptatt høsten 2013.

– Heilt avgjerande for tillita til rettsprosessen

Dietrichson meiner det er viktig å granske saker der Jensen kan ha handla utifrå sine eigne og Cappelen sine interesser framfor politiet sine. Han meiner ein no bør vurdere om Jensen kan ha brukt ulovlege metodar i saker han har jobba med som politimann.

– Er han i stand til å hjelpe ein av dei største kriminelle aktørane dette landet har sett med tanke på narkotikaimport, så opnar det i alle fall for spørsmålet om han er i stand til å fuske i politifaget når han forfølgde Cappelen sine konkurrentar, seier Dietrichson.

– Kor viktig er det for den norske rettsstaten at Jensen sine tidlegare saker vert undersøkt?

– Det er heilt avgjerande at etterforsking går føre seg på lovformeleg måte. Og at ein har tillit til rettsprosessen. Det er heilt avgjerande for eit samfunn som skal fungere godt, svarar Dietrichson.