Advokater trekker seg i Jonas-saken

Andremannen som ble pågrepet i saken, 30-åringen fra Elverum, er varetektsfengslet for fire nye uker.



Mannen nekter straffskyld for drap eller medvirkning til drap. Han har derimot knyttet seg til enkelte av hærverkene som Henriksen har vært utsatt for.



– Han ønsker å meddele via meg her nå at han har vært med på noe hærverk. Men det er det. Han ønsker å si det nå, for det er det som er sant, og da er han mer troverdig, sa siktedes advokat Geir Jesinsky til NRK onsdag.