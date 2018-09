Advokat: Loai Deeb er utsatt for negative rykter

I går kunne NRK avsløre at den norske menneskerettighetsorganisasjonen GNRD i oppstartsfasen hadde tette bånd til palestinsk etterretning.

GNRD ble registert i Norge i 2010 og hadde hovedkontor i Stavanger. Organisasjonen ble ledet av norskpalestinske Loai Deeb. På høyden hadde organisasjonen 140 ansatte og kontorer i sju land.

I går kunne NRK avdekke at palestinsk etterretning var involvert i GNRD i organisasjonens første år. Det ble utstedt et diplomatpass til GNRDs president, Loai Deeb. GNRD fikk penger fra de palestinske selvstyremyndighetene i 2011. I et internt dokument skrev en etterretningsoffiser under på at han var medlem i hovedstyret.

Loai Deeb og hans advokat Kjell Brygfjeld har ikke ønsket å bli intervjuet av NRK om saken. I dag sendte imidlertid advokat Brygfjeld ut en pressemelding på vegne av Loai Deeb:

Loai Deeb skal 17.10.2018 møte i Stavanger tingrett i en straffesak der han er tiltalt for underslag av penger fra organisasjonen GNRD. Forholdet har vært behørig omtalt i media. Deeb bestrider å ha begått underslag. Loai Deeb var opprinnelig siktet av Økokrim for hvitvasking av beløp i størrelsesorden 100 – 150 millioner kroner, en siktelse som Økokrim etter tre og et halvt års etterforskning har gitt opp å føre bevis for.

Jeg er forsvarer for Deeb i den forestående saken.

Loai Deeb har i løpet av disse tre åpne vært utsatt for en jevn og vel regissert kampanje av negative rykter og påstander om sine aktiviteter i norske og utenlandske medier. Det var derfor forventet at denne kampanjen ville ta seg opp igjen i forkant av straffesaken.

NRK hadde 05.09.2018 et oppslag i Dagsrevyen med oppfølging i NRK/radio og på NRK.no der Deeb knyttes opp mot palestinsk etterretning. Loai bestrider at dette er korrekt.

Loai Deeb har aldri hatt diplomatpass fra palestinske myndigheter. Palestinske myndigheter har heller aldri bekreftet NRKs påstand om at Deeb har hatt diplomatpass.

Den utbetaling som det hevdes har gått til GNRD har gått til en annen organisasjon enn GNRD, og som Loai Deeb ikke har noe å gjøre med. Dette var NRK kjent med.

Deeb ønsker ikke å kommentere saken ut over dette og vil konsentrere seg om den forestående rettssaken.