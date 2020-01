Advokat: – Ikke gitt at IS-kvinnen får straff

– Det å være deltager i en terrororganisasjon er straffbart. Men det å bare leve i et IS-kontrollert område er ikke straffbart, sier Wolland til NRK.

Han var forsvarer for kvinnen som i mars 2019 ble den først kvinnen i Norge som ble dømt for IS-medvirkning. Hun ble i Oslo tingrett dømt til to år og ni måneders fengsel.

Steingrim Wolland mener det ikke kan være straffbart å bare bo og ha et familieliv i et IS-kontrollert område. Foto: Terje Pedersen

Fembarnsmoren som var asylsøker fra Somalia, ble stoppet i Østerrike. Påtalemyndigheten mener hun var på vei til Syria for å gifte seg med en norsk fremmedkriger som hun hadde et forhold til.

Ingen av partene valgte å anke avgjørelsen, og dommen er rettskraftig.

Jan F. Glent, embetsleder i Det nasjonale statsadvokatembetet, sa til NRK etter dommen at kvinner som slutter seg til IS, må regne med å bli pågrepet og straffet for å ha deltatt i en terrororganisasjon hvis de kommer tilbake til Norge.

Han mente at dommen er svært viktig, fordi den gir påtalemyndigheten medhold i at kvinner skal likestilles med mannlige fremmedkrigere.

– Det å reise ned og gifte seg, stifte familie, være kone for en fremmedkriger, er en aktiv deltagelse, ifølge vår oppfatning og Oslo tingrett sin, sa han.

– Må ha høyesterettsavgjørelse

Men det er ikke nok for å sette en presedens for alle norske kvinner som har reist til IS-kontrollert område, mener Wolland.

Jan F. Glent, embetsleder i Det nasjonale statsadvokatembetet, har tidliger sagt at det er å regne som aktiv deltagelse å reise til IS-kontrollert område og stifte familie der. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Dette må vurderes individuelt, og man kan ikke oppstille den type regler. Det er fortsatt en tingrettsdom og har ikke en normskapende effekt, sier han og legger til:

– Man må i alle fall ha en høyesterettsavgjørelse.

Derfor mener advokaten at man ikke automatisk kan forvente at den terrorsiktede 29 år gamle kvinnen, som regjeringen har valgt å hente hjem sammen med hennes to barn, automatisk skal få en straff.

– Du må yte en eller annen form for støtte for terrororganisasjonen for at det skal være straffbart, sier han.

NRK har fredag vært i kontakt med Jan F. Glent, som ikke ønsker å si noe mer utover de kommentarene han ga i fjor.

Blir pågrepet

Politiets sikkerhetstjeneste mener 29-åringen deltok i Jabhat Al Nusra og IS fra juni 2013 til våren 2019, og vil pågripe henne når hun ankommer norsk jord.

PST mener hun deltok ved at hun sluttet seg til organisasjonene, giftet og etablerte seg i området. Kvinnen selv mener at hun er uskyldig. I intervjuer med NRK har hun hevdet at hun aldri har støttet IS.

Hun hevder å bare ha vært husmor, tatt vare på barn, stelt hus og hjem og laget mat for ektemannen som var IS-kriger.

– Hun skal ha tatt vare på hjem og barn, laget mat. Har hun ikke på den måten tilrettelagt for IS sin krigføring der?

– Ikke nødvendigvis. Jeg sier ikke at det ikke kan være straffbart, men det er ikke gitt. Du må ta utgangspunkt i at det å leve der og ha et familieliv i et slik områder er ikke og kan ikke være straffbart, sier Wolland.