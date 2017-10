Advokat: – Dette har vært som en svertekampanje for meg

Den 1. juli i 2015 smuglet danske politiagenter 50 kg hasj og marihuana til Oslo. De overleverte partiet til det politiet mener er et kriminelt nettverk, ledet av Nokas-raner Metkel Betew. Politiet hadde spanet på nettverket i over et halvt år i operasjon «Sult».

Samme dag gikk en av mennene i nettverket, nå 30 år gammel, og spiste middag på spisestedet Café Istanbul i Oslo sentrum. Der møtte han tre andre menn, blant dem var jusstudenten Inam Ghous Ali.

To år senere ble Inam Ghous Ali en advokatfullmektig, og forsvarte en 28-åring tiltalt for å ha tatt imot deler av det samme hasjpartiet. Ali sier at han ikke husker middagen, fordi det var en vanlig dag for ham, og mennene ga ham ingen grunn til å tro noe annet.

Aktor mener at forsvareren har pleid et vennskap med både 28-åringen og 30-åringen tiltalt i samme sak. Da statsadvokaten gjorde det kjent for retten, valgte Ali å trekke seg fra saken. Han ble selv stevnet som vitne i saken.

– Jeg opplever at dette har vært nesten en form for svertekampanje. Denne prosessen kunne vært langt ryddigere, sier Ali, som nylig har fått bevilgningen sin og blitt advokat.

Nettverket er tiltalt for innførsel av 50 kg hasj og marihuana, og 20 kg MDMA (ecstasy). Flere av mennene er også tiltalt for planer om å rane en verditransport. I tillegg er Betew og Lars Harnes tiltalt for planer om å drepe et sentralt vitne i Nokas-ranet.

BETEW: Statsadvokaten mener Nokas-dømte Metkel Betew har ledet en kriminell gruppe. Han har ikke ønsket å forklare seg i retten. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Aktor la ikke fram alt

Statsadvokaten tok kontakt med ham for første gang 6. september, kort tid før rettssaken var i gang, sier Ali. Han ble bedt om å forklare om sin kjennskap til de tiltalte, og mente selv at han ikke var inhabil.

– Vi hadde en dialog og jeg trodde alt var i orden. Jeg ble derfor veldig overrasket over statsadvokatens uttalelser, blant annet i media, sier Ali.

Advokaten hadde vært forsvarer for 28-åringen i et halvt år da han ble kontaktet av statsadvokaten. Ifølge Ali fikk han ikke vite at politiet hadde spanet på møter og telefonkontakt mellom ham og 30-åringen.

AKTORATET: Statsadvokat Alvar Randa (t.v.) har lagt fram telefonsamtaler og tekstmeldinger som viser kontakt mellom advokaten og en tiltalt 30-åring. Her avbildet med statsadvokat Geir Evanger i Oslo tingrett. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Opplysningene statsadvokaten legger fram nå, har de hatt i over to år. Jeg tar min del av skylden for at ting har blitt slik, men jeg syns statsadvokaten kunne ha vært mer ryddig og lagt det fram som det er nå. Så kunne jeg gjort rede for mitt syn, sier Ali.

Statsadvokat Alvar Randa sier til NRK at han oppfatter prosessen som ryddig.

– Opplysninger om spaningen har han selv hatt gjennom dokumentene i saken. Vi har hatt en ryddig dialog før rettssaken, men opplever at svarene vi får er ufullstendige eller ikke stemmer, sier Randa.

Telefonsamtaler i varetekt

Blant dokumentene aktor la fram, er utskrifter av telefonsamtaler 30-åringen hadde mens han satt varetektsfengslet.

Han hadde 26 telefonsamtaler med Inam Ghous Ali over tre måneder. Statsadvokat Alvar Randa sier at han oppfatter dem som «vennesamtaler».

– 30-åringen sendte en begjæring på at han ønsket at jeg skulle være hans medforsvarer i saken, sammen med en advokat fra et annet kontor. Den andre advokaten avslo samarbeidet, sier Ali.

Derfor ble ikke Inam Ghous Ali oppnevnt som forsvarer for 30-åringen. Han har likevel taushetsplikt om innholdet i samtalene, sier han, fordi 30-åringen spurte om juridiske råd.

– Jeg forklarte tiltalte at han måtte velge advokatkontor. En advokat kan ikke snakke med andre advokater sine klienter. Etter det sluttet samtalene, sier Ali.

28-åringen han har forsvart er den eneste av de tiltalte Ali omtaler som en venn. De to skal ha blitt kjent for noen år siden gjennom et fritidstilbud for unge, som Ali forklarer i retten at han var med på å starte.

– Jeg har vokst opp i Oslo øst, på Furuset. Jeg har flere felles venner med noen av de tiltalte gjennom fotball, og jeg har visst hvem noen av dem er, sier Ali.

SIKKERHET: 13 menn er tiltalt i saken, som går i Oslo tingrett fram til desember. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Delte ikke opplysninger

Inam Ghous Ali sier at han reagerer på påstanden om at han har delt informasjon om en annen manns straffesak, med den «Sult»-tiltalte 30-åringen.

– Det er viktig for meg å få fram at jeg ikke har gitt noen informasjon videre til ham. Verken i denne «Sult»-saken eller i andre saker, sier advokaten.

30-åringen skal ha tatt kontakt med Ali for å spørre om en felles bekjent, som ble pågrepet i en narkotikasak sommeren 2015. Ali jobbet som tilkallingsvikar ved et advokatkontor, der en av advokatene ble spurt om å være forsvarer.

På telefon fortalte han til 30-åringen at deres felles bekjente var pågrepet, og at han hadde valgt en av Alis kollegaer som forsvarer. Han sa også at mannen ville bli fengslet eller løslatt neste dag.

– Jeg visste ikke at man ikke kan fortelle at noen er pågrepet, før jeg selv ble advokatfullmektig, sier Ali.

Kollegaen var Petter Mandt, som aldri ble oppnevnt som forsvarer for den felles bekjente. Dermed hadde ikke Mandt tilgang på opplysninger eller dokumenter i saken. NRK har snakket med Mandt, som ikke vil kommentere saken.

– Jeg hadde heller ingen flere opplysninger å gi (30-åringen) om saken, sier Ali.

Ali sier at han sluttet å ha kontakt med ham, etter at han ble forsvarer for den medtiltalte 28-åringen.

Advokatfirmaet hans ba om en ekstern vurdering, ved å be en uavhengig advokat gå igjennom kontakten mellom Ali og de tiltalte i saken. Konklusjonen ble at det ikke har vært brudd på de advokatetiske regler, ifølge Ali, som overleverte erklæringen til retten.