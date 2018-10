Advokat tiltalt for drapsplaner

Mirmotahari ble pågrepet og varetektsfengslet i midten av juni 2016 og løslatt fra varetekt i mars i år.

Bakgrunnen var at det ble kjent at han ba en torpedo om å kidnappe et voldtektsoffer i forkant av en rettssak. Det var VG som først omtalte tiltalen.

Statsadvokaten opplyser fredag ettermiddag at tiltalebeslutningen ble tatt ut 9. oktober. Den omhandler blant annet inngåelse av forbund om frihetsberøvelse, inngåelse av forbund om drap, motarbeidelse av rettsvesenet ved rettsstridig adferd overfor aktører i tilknytning til straffesak, brudd på taushetsplikt, samt medvirkning til falsk forklaring i retten, opplyser statsadvokaten i Oslo i en pressemelding.

Mirmotahari har hele tiden nektet straffskyld i saken. Anders Brosveet er Mirmotaharis forsvarer.

– Han er tiltalt for innledende tanker og dialog om handlinger som aldri har kommet til utførelse. Spørsmålet er om det han er tiltalt for i det hele tatt er tilstrekkelig konkret til å det å være straffbart, sier Brosveet til NRK.

«Forsvinningsoppdrag»

Mirmotahari eide og drev advokatfirmaet Pharos i Oslo, som hadde en rekke advokat ansatt. Han var tidligere dommerfullmektig i Asker og Bærum tingrett.

Advokaten var forsvareren til én av to menn som var tiltalt for å ha voldtatt en 40 år gammel kvinne ved Akerselva i august 2013. Det er i denne forbindelsen at han skal ha bestilt et «forsvinningsoppdrag» fra en torpedo.

I et lydopptak VG fikk tilgang til, sier Mirmotahari at de må prøve å få tak i kvinnen og at klienten er informert om at det vil koste ham 20.000 kroner.

– Siden hun er junkie-dame så er det liksom ikke så nøye med … folk gjør ikke noe med det, ikke sant. Våkner opp med en dose, ikke sant. Og så går man og sjekker blodet hennes, hun var jo ruset som bare faen, ikke sant. Også sier hun: «Jeg har blitt kidnappet» – ja, men «hvem», «hvordan», hun husker jo ingenting, ikke sant. Bare våkner opp et annet sted. Så … men det er liksom det å få en person til å være borte eller sove i tre dager.

Pågripelsen av advokaten skjedde kort tid etter at VG avslørte historien.

– Ble truet av torpedo

Han har hele tiden nektet straffskyld for de alvorlige siktelsene. Advokaten sa til NRK etter avsløringen at samtalen med en torpedo var tatt ut av sin sammenheng, og hevder vedkommende har truet familien hans.

Ifølge tiltalen skal Mirmotahari høsten 2015 ha inngått en avtale med en mann om at han skulle reise til Iran og ta livet av torpedoen, skriver VG.

I september 2016 ble Mirmotahari fratatt advokatbevillingen, fordi tilsynsmyndighetene mente han var uskikket for yrket.

Det er ikke kjent når rettssaken mot den tidligere advokaten starter i Oslo tingrett.