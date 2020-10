Advokat kritiserer EYs Født Fri-gransking

Etter varsler fra personer som har jobbet i stiftelsen Født Fri, bestilte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) en undersøkelse av driften.

Konsulentselskapet Ernst & Young (EY) fikk oppdraget. EY konkluderer med at Født Fri mangler kontrollrutiner for økonomistyringen. IMDi stoppet deretter støtten til stiftelsen.

Født Fri bestilte deretter sin egen gjennomgang av rapporten. Advokat Anne Helsingeng er uavhengig av stiftelsen og har gått gjennom rapporten.

– Rapporten fra EY er ikke egnet til å gi en total belysning av denne stiftelsens virksomhet, måloppnåelse og bruk av midler, sier Helsingeng under en pressekonferanse tirsdag.

Hun mener det ikke er gitt nok tid eller midler for å belyse saken fra begge sider.

Advokat Anne Helsingeng mener den største svakheten ved EYs rapport er at den ikke gir en total belysning av saken. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Født Fri ber om at vedtaket om å stoppe støtten omgjøres.

– Vektlegging av det negative

Helsingeng forteller videre at det ikke er samlet inn nok informasjon fra begge sider i saken. For henne virker det som at EY i sin rapport har underbygget avvikene.

– Personlig synes jeg at det blir en vektlegging av det negative. Rapporten går ikke i dybden og ser ikke om det finnes en annen forklaring av funnene, sier hun.

Dette er den største svakheten i rapporten fra EY, mener Helsingeng finner.

Varslerne har blitt intervjuet, men Helsingeng mener at Født Fri og de som blir gransket ikke har fått tilstrekkelig mulighet til å forklare seg.

Ber om at vedtak omgjøres

Ifølge styreleder i Født Fri Jan Asker har de ikke fått anledning til å forklare seg.

– Vi stiller oss undrende til at styret og styreleder overhodet ikke er kontaktet i saken. Vi har bedt om møte med IMDi, men det har ikke skjedd, sa Asker da stiftelsen la fram sitt tilsvar til IMDi.

Asker sier at verken han eller Født Fri kjenner seg igjen i kritikken etter gjennomgangen fra EY.

– Vi kjenner oss ikke igjen i den beskrivelsen vi er gitt. Vi har levert og har fått gode tilbakemeldinger fra IMDi, sier Asker.

Styreleder i Født Fri Jan Asker forteller at de ikke har fått anledning til å forklare seg i saken. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

– Aldri bedt noen gå tur med hundene mine

Leder for Født Fri Shabana Rehman går hardt ut mot IMDi. Hun mener de burde gått i dialog med Født Fri framfor å bestille en gransking.

– Vi har vært i dialog med IMDi hele veien. Jeg skulle ønske de valgte dialog istedenfor å utsette oss for en prosess som må bryte med all god forvaltningskikk. Det er for meg uforståelig, sier Rehman.

Hun mener hennes rett til imøtegåelse ikke har blitt ivaretatt. Samtidig mener hun mye av det hun fortalte EY i intervjuene ikke ble inkludert i rapporten.

– Jeg kan forsikre om at jeg aldri har bedt noen om å gå tur med hundene mine, eller satt folk til å rydde i garderoben min, sier Rehman.

EY svarer på kritikken

Ernst and Young har etter pressekonferansen ikke noe annet å si enn det som framkommer av sin egen rapport. De har ikke mottatt noe materiale fra Født Fri i dag.

– EY har ikke mottatt ny informasjon og/eller dokumentasjon fra stiftelsen som endrer vår rapport til vår oppdragsgiver IMDi. Stiftelsen eier faktum og sitter på all relevant dokumentasjon til sitt forsvar og kontradiksjon. Det EY har å si, fremkommer av rapporten. Utover dette, kan ikke EY kommentere arbeidet utført for IMDi, sier Frode Skårmo Krabbesund, partner ved Ernst and Young.

Partner EY. Frode Skårmo Krabbesund ber om at alle ytterligere spørsmål angående denne saken rettes til IMDi.

Tar selvkritikk

På spørsmål fra NRK om det er noe han ser han kan ta selvkritikk på, svarer styreleder Asker:

– Det er det. Jeg skulle ønske vi var dyktigere og flinkere på et tidligere tidspunkt å klargjøre et tydeligere regelverk for deler av økonomistyringer og reiseregninger.

Han føler de har hatt god kontroll hele veien, men at de kunne gjort ting annerledes. Blant annet mener han at Født Fri kunne reist et annet sted enn London.

– Jeg ville ikke valgt destinasjonen London. Det tenker jeg gir et feil bilde. De kunne reist til Sarpsborg, Gjøvik eller Bodø, sier Asker.

Også Shabana Rehman erkjenner at det ting de kunne gjort annerledes, uten å nevne noen konkrete eksempler.

Kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene

Varslere mener det er brukt penger på festligheter, dyre middager og mye alkohol til ansatte ved flere anledninger.

– Jeg fikk første gang på to måneder innsyn i varselbrevet for tre dager siden. Så jeg har ikke på noe tidspunkt fått mulighet til å imøtegå dette. Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsene og vil nå se nærmere på dette, sier Shabana Rehman til NRK.

Varslere hevder også at det er brukt penger på reiser til familie til ansatte. Også dette avviser Rehman:

– Dette stemmer rett og slett ikke, sier Rehman.