Advokat Harald Stabell døde lørdag, 71 år gammel

Stabell var en av Norges mest kjente og respekterte advokater, har vært forsvarer i en lang rekke profilerte straffesaker og har hatt Arne Treholt, Per Orderud, Stein Lillevolden og mulla Krekar på klientlisten.

Stabell har vært kjent for sitt engasjement mot overgrep fra politiet og andre offentlige myndigheter. Stabell har også vært politisk aktiv, og stilt opp for opprop for Rød Valgallianse.

Stabell døde lørdag morgen etter noen ukers sykdom. Han etterlater seg kone, tre voksne barn og barnebarn.

– Sylskarp og engasjert

Stabell har hatt egen advokatpraksis fra 1985. Ellen Holager Andenæs har kjent Stabell siden de to gikk på videregående skole sammen.

– Jeg blir veldig sjokkert og lei meg når jeg hører at han nå er død, det må jeg virkelig si, sier Andenæs.

– Vi har hatt det morsom sammen, både som kollegaer og motstandere. Da jeg var ordenssjef i Oslo-politiet og han var advokat for blitzerne, hendte det vi barket sammen i media og fremstod som illsinte på hverandre, men det var vi aldri personlig.

– Jeg synes dette er veldig trist. Det er en advokat jeg likte veldig godt, og hadde stor respekt for.

I 2015 forsvarte Stabell Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som ble frifunnet for å ha brutt taushetsplikten i den såkalte Lindeberg-saken.

Rødt-lederen sier Stabell hele livet har tatt saker der han har forsvart folk som har stått opp mot systemet.

– Stabell var veldig engasjert, og brant for rettferdighet. Han var sylskarp, så det føltes veldig betryggende å ha ham som forsvarer i retten. Det ble også full frifinnelse, så han fikk gjennomslag for det han ville, sier Moxnes.

– Integritet og intellekt

Advokat Brynjar Meling har jobbet med Stabell i Nokas-saken og Krekar-saken.

– Harald er en av de kollegaene jeg har som har betydd mest for forsvarerstanden i Norge. Han hadde et voldsomt intellekt og en integritet som gjorde ham til et forbilde for alle oss andre. Han stod på for klientene sine til «the bitter end».

Meling sier Stabell var god til å lytte, men samtidig ikke redd for å komme med kritikk. I de tilfellene lyttet man, fordi kritikk fra Stabell var verdt å ta til seg, sier Meling.

Meling sier forsvareryrket ofte kan oppleves som «en ensom kamp mot øvrigheten».

– Han kunne være en fantastisk heiagjeng, om man stod alene mot resten av verden. Da kunne man få en melding eller en klapp på skulderen i gangene i Oslo tinghus. Han var raus med tilskyndelser eller støtteerklæringer, og en som virkelig forstod hvordan man hadde det, sier Meling.

Jobbet til det siste

Stabell har også vært leder av Advokatforeningens strafferettsutvalg i 12 år, og var sist medlem i foreningens rettssikkerhetsutvalg.

Marius Dietrichson er leder i Forsvarergruppen i Advokatforeningen. Dietrichson sier Stabell vil bli husket for sin dyktighet, faglige integritet, pågåenhet og klare tale.

– Han kommer til å bli dypt savnet, ikke bare av kolleger, men av alle i retten, sier Dietrichson, som sier det er vanskelig å knytte Stabell til én bestemt sak, fordi han har vært forsvarer i så mange, sier Dietrichson, som påpeker at Stabell var i arbeid som forsvarer til inntil nylig.

– Det stemmer med bildet vi har av ham, som en som viet hele livet sitt til advokatyrket, sier Dietrichson.

Stabell har også jobbet som vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo, som dommerfullmektig ved Fosen tingrett og som konsulent i Arbeidstilsynet. Stabell har også vært fast forsvarer i Høyesterett i åremålstiden på åtte år.

Så sent som i august var Stabell forsvarer i Drammen tingrett, der en mann ble dømt til ni års forvaring for å ha knivstukket en 17 år gammel jente.

Advokat Harald Stabell forsvarte Per Orderud i Orderud-saken. I et portrettintervju i Lørdagsrevyen i mars 2002 snakket han om rettssaken, urettferdighet i samfunnet og livet. Du trenger javascript for å se video. Advokat Harald Stabell forsvarte Per Orderud i Orderud-saken. I et portrettintervju i Lørdagsrevyen i mars 2002 snakket han om rettssaken, urettferdighet i samfunnet og livet.

