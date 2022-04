Advares mot «politisk» Arktis-fond: – Et brudd på en bærende idé

– Vi skal opprette en ny enhet som skal forvalte den enorme verdien som vi har i Statens pensjonsfond Norge, og den skal etableres i Tromsø.

Det varslet finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en tale til Senterpartiets landsstyremøte forrige mandag.

– Et slags Statens pensjonsfond Arktis, sa han, til stor jubel fra partikollegaene sine i salen.

Partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum taler på Senterpartiets landsstyremøte mandag. Foto: Torstein Bøe / NTB

Vedum viste til at forslaget følger klassisk tenkning for Senterpartiet. Han ønsker at Tromsø-kontoret skal investere mer i unoterte aksjer i nord og i Bygde-Norge.

– For det er ikke all næringsvirksomhet i Norge som er på børs, og det er like viktig og naturlig at staten skal gå inn der som en aktør som i de børsnoterte selskapene, sa han.

Tar forbehold i fondsmeldingen

Men Vedums plan om å utvide Statens pensjonsfond Norge til Tromsø er på ingen måte klar.

Det kommer frem i Finansdepartementets fondsmelding som Vedum presenterte fredag.

Der står det at regjeringen har som mål å opprette en egen enhet i Tromsø. Men hvorvidt den skal integreres i Folketrygdfondet, bli en selvstendig enhet eller bli del av en helt annen statlig kapitalforvaltningsvirksomhet er fortsatt uklart.

Om enheten skal investere i unoterte selskaper i Norge eller utenlands, gjenstår også å se.

Det blir det opp til Stortinget å komme frem til, som nå skal behandle saken.

Statens pensjonsfond Norge Ekspandér faktaboks Statens pensjonsfond består av både Statens pensjonsfond Utland, altså Oljefondet, og Statens pensjonsfond Norge (SPN).

Finansdepartementet har gitt Folketrygdfondet mandat til å forvalte SPN. Fondet ledes av Kjetil Houg.

Folketrygdfondet skal forvalte fellesskapets finansielle verdier og søke å oppnå høyest mulig avkastning etter kostnader over tid målt i norske kroner.

SPN er et «lukket fond», som vil si at det ikke tilføres nye midler. Avkastningen legges til fondet.

Fondet forvalter 333 milliarder kroner. I siste kvartal var avkastningen på 2,0 prosent. Kilde: Folketrygdfondet

– Et brudd på en bærende idé

– En bærende idé for samspillet mellom finanspolitikken og forvaltningen av Statens to pensjonsfond – Folketrygdfondet og Oljefondet – er at fondene forvaltes med rent kommersielle mål.

Det sier Espen Henriksen ved Institutt for finans på Handelshøyskolen BI.

– Politikerne kan så på vegne av oss som fellesskap overføre midler fra fondene til statsbudsjettet for å nå politiske mål, sier han.

Espen Henriksen, forsker ved BIs Institutt for finans. Foto: CF-WESENBERG / CF-WESENBERG

Henriksen mener Vedums utspill kan bryte med det bærende prinsippet.

– Dersom regjeringen ender med å pålegge Folketrygdfondet å opprette et kontor i Tromsø og det følger forventninger om at det skal gjennomføres investeringer med lavere avkastningskrav enn det fondet ellers benytter, så er det i praksis subsidiering av kapital, forklarer Henriksen.

– Da vil det være et forsøk på å bruke forvaltningen for å nå politiske mål og dermed være et brudd på en bærende idé for Statens pensjonsfond, legger han til.

Rekordår for fondet

Folketrygdfondets mandat er å søke å oppnå høyest mulig avkastning over tid. Det siste året har gitt rekord for fondet, med en avkastning på 14,0 prosent. Fondets verdi er nå på 333 milliarder kroner.

– Hva er begrunnelsen for at investeringer i unoterte aksjer i nord, Bygde-Norge eller utenlands vil gi bedre avkastning for fondet enn i dag?

– Når det er snakk om avkastning i den sammenhengen, er det en samfunnsmessig avkastning. I tillegg til at vi kan få avkastning på kapitalen, så vil vi også få positive ringvirkninger i samfunnet. Det sier Vedum til NRK etter at fondsmeldingen ble presentert fredag.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) legger fram meldingen om Statens pensjonsfond 2022. Foto: Kenneth Hætta / Finansdepartementet

Han viser til at en slik forvaltningsstrategi vil skape arbeidsplasser, verdiskapning og bidra til å utvikle nye akademiske miljøer utenfor hovedstaden.

– Men fondets klare mandat er vel å søke mest mulig avkastning?

– Ja, og det skal være fondets mandat. Men nå får vi se om dette skal være en del av fondet eller ikke, sier Vedum.

– Du legger frem noe annet i dag (fredag) enn det du presenterte overfor Senterpartiet på mandag. Har du fått kritikk?

– Poenget her er at vi legger frem fondsmeldingen til Stortinget sånn at de kan ha sin behandling. Nå har regjeringen tatt sin beslutning, og når Stortinget har avsluttet det setter vi i gang en utredning og kommer med en endelig løsning, sier han.

Høyre advarer mot politisering

Mahmoud Farahmand, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av finanskomiteen, er kritisk til Vedums forslag.

– Jeg forventer at regjeringen ikke begynner å bruke pensjonsfondet politisk, og jeg forutsetter at Finansdepartementet klarer å holde igjen eventuelle innfall enkelte måtte få, sier han.

Mahmoud Farahmand er stortingsrepresentant for Høyre og medlem av finanskomiteen. Han er kritisk til Vedums forslag om å etablere en ny forvaltningsenhet i Tromsø. Foto: Helge Mikalsen / VG

Han er enig i at det er behov for mer investeringskapital til nord, men mener at Vedums forslag er feil vei å gå.

– Derfor opprettet vi senest i 2021 et investeringsfond i nord på inntil 600 millioner kroner. Det naturlige ville være å styrke dette fondet og bevilge midlene over statsbudsjettet, sier Farahmand.

Vedum håper likevel at Stortinget kan samles rundt en felles løsning.

– Jeg håper at Høyre nå, når de får det til behandling, går litt mer fordomsfritt inn i det og ser at det å ha flere tanker i hodet kan være en fordel noen ganger, svarer Vedum.

– Regjeringen sin jobb er å se alle landsdeler i Norge, og det håper vi også Stortinget vil være med på, legger finansministeren til.