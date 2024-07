En svindelmetode som blir mer og mer utbredt er «spoofing». Metoden går ut på at svindlere tar kontakt med ofrene sine via SMS eller telefon ved bruk av falske telefonnummer.

Nå kan Økokrim melde at svindlere har begynt å utgi seg for å være dem, ved å bruke ansattes navn og nummer.

Fredrik Lykken, som er fagleder for forebygging i Økokrim, er en av de ansatte som har blitt brukt i disse svindelforsøkene.

– Jeg har jo ikke ringt dere

Lykken blir stadig ringt opp av folk som tror det er han som har prøvd å ta kontakt med dem, når det egentlig har vært en svindler som har brukt identiteten hans.

– De ringer meg opp og lurer på hva jeg vil, og så sier jeg til dem at jeg har jo ikke ringt dere. Og da skjønner vi fort at her er det folk som har misbrukt min identitet, sier han.

Han estimerer å ha blitt oppringt rundt 40 ganger de siste fem dagene, noe som har ført til uforventet overtid for Lykken.

– Jeg må veilede dem, da. Fordi det er noen som faktisk har snakka med svindlere, og da er det veldig viktig å gi dem råd.

Mestre i manipulasjon

«Spoofing» er ikke et nytt fenomen, og ifølge avdelingsdirektør for forebygging og etterretning i Økokrim, Lone Charlotte Pettersen, vil det neppe gi seg med det første.

– Vi merker at det blir flere og flere saker, sier Pettersen, som kan fortelle om mange fortvilede ofre.

– De er redde og bekymra.

Noe som er nytt er at svindlerne bruker telefonnummer som tilhører ansatte i politiet.

Økokrim mener det er relativt lett å få tak i numrene til offentlig ansatte, om det er politiet, banken eller andre institusjoner.

– De forsyner seg av det de finner på det åpne markedet, for å si det sånn, sier Lykken.

Han oppgir også at de fleste tilfellene han har erfaring med så er det svindlere som snakker norsk, og i noen tilfeller svensk. Dette er folk, som ifølge Lykken, er gode på sosial manipulasjon.

De gir deg en tidskritisk problemstilling ved for eksempel si at du har penger på vei ut av kontoen og at de kan hjelpe deg, hvis du oppgir bank-ID. Slik får de tilgang til nettbanken din.

– Når frykten kommer så tenker du ikke like rasjonelt som når du har god tid på deg.

De vil så ha deg til å sende over pengene dine til en «sikkerhetskonto», som svindlerne kontrollerer.

– De villeder ofte offeret selv til å gjøre overføringen. Det er ingen som hacker kontoen din, sånn sett.

Økokrim informerer at de samarbeider med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og telefonselskapene Telia og Telenor, hvor de jobber med å utvikle programvare som skal stoppe denne typen svindel.

– De rapporterer at de stanser mer og mer i sine tekniske forebyggende tiltak, sier Pettersen.

Lone Charlotte Pettersen ser at svindlernes metoder blir mer og mer avanserte. Foto: Økokrim

Forholdsregler

Et av de viktigste rådene Økokrim kommer med er å aldri oppgi sensitiv informasjon som passord, personnummer eller bankinformasjon.

– Det vil vi aldri spørre deg om å gjøre, sier Lykken.

En annen ting å være obs på er e-post og SMS-er som kommer fra for eksempel Skatteetaten eller Digipost som inneholder linker som leder til en nettside.

Dette er en gjenganger blant de Lykken har fått på tråden den siste tiden.

– De har da logget seg inn gjennom de SMS-ene og gitt fra seg personopplysninger. Og da går det ikke lang tid før svindlerne ringer og gir uttrykk for at de vet ganske mye om den personen de ringer tilbake til.

Er man for eksempel usikker på om personen man prater med faktisk er fra politiet, noter navn og ring sentralbordet for å forsikre deg om at alt stemmer.

Finans Norge har lansert nettsiden svindel.no, hvor det deles råd for hvordan unngå å bli svindlet.