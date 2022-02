Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jobbe, jobbe, jobbe hvis du er syk sier de deg opp, forteller rørlegger Norbert Martins om sine opplevelser i den norske bemanningsbransjen.

– Er du ansatt kan du være syk, jobber du for et bemanningsbyrå er det noe dritt.

Som 61 år gammel tysker hevder Martins at han ikke har mulighet til bli ansatt i et rørleggerfirma. Dermed fortsetter han å jobbe for diverse bemanningsbyråer selv om han har opplevd ikke å få utbetalt sykepenger flere ganger i løpet av det siste året. Heller ikke da han ble lovpålagt til å sitte i innreisekarantene ville firmaet han jobbet for betale ut sykepenger.

– Nye regler går ut over arbeidstakerne

– Bortfallet av kravet om isolasjon vil føre til at syke arbeidstakere ikke vil få utbetalt sykepenger, sier Lars Mamen i Fair Play Bygg.

Han forteller om bemanningsbyråer som kan spare mye penger på å ikke betale ut sykepenger til folk som er smittet av korona.

12. februar fjernet nemlig regjeringen kravet om holde seg i isolasjon etter at man har blitt smittet. Dermed blir det vanskeligere for arbeidere å holde seg hjemme når de er syke.

– Man vil jo ikke ha strengere regler enn det som er kravet fra myndighetene, sier Mamen.

Dette kommer, etter hans mening, til å forverre situasjonen for de som arbeider i bemanningsbransjen.

– Man vil jo ikke ha strengere regler enn det som er kravet fra myndighetene, sier Mamen. Foto: BJØRN ATLE GILDESTAD

Mamen forteller at bemanningsbransjen består av både seriøse aktører, og aktører som både er useriøse og kriminelle. Det siste året har Fair Play Bygg blitt kontaktet av arbeidstakere som ikke har fått lov til å gå i karantene, selv om de har vært i kontakt med smittede.

I underkant av 2 prosent av norske arbeidstakere jobber gjennom bemanningsbyråer. I byggebransjen er andelen mye høyere, 15 prosent av alle arbeiderne der er innleide. De største byråene er Adecco og Manpower, men det finnes også en hel rekke små og useriøse aktører.

Adecco forteller til NRK at innleide arbeidstakere får utbetalt sykepenger på lik linje som faste ansatte.

Mange av de useriøse og kriminelle aktørene får oppdrag av store offentlige byggherrer. Når et byggefirma leier inn arbeidere gjennom et bemanningsbyrå, er det byggefirmaet som overtar arbeidsgiveransvaret. Mamen forteller at de har meldt inn flere av sakene til Arbeidstilsynet og at de er under behandling.

– Redd for å miste jobben hvis de er syke

NRK møter rørleggeren Norbert Martins på en byggeplass. Han jobber nå for et annet firma enn det som ikke ville utbetale ham sykepenger selv om han hadde en legeerklæring på at han var koronasyk.

Martins ønsker ikke at noen på byggeplassen skal se at han snakker med NRK. Vi får beskjed om å skjule mikrofonen og ikke ta bilder utendørs, så de han jobber for ikke kan se at han snakker med mediene. Han vil ikke ha noe bråk og er bekymret for at han ikke får jobbe igjen.

– Vi får stadig telefoner fra folk som forteller at de ikke får utbetalt sykepenger selv om de er syke, forteller Boye Ullmann i Fellesforbundet.

-– Det er ikke mange som tørr å si ifra. De er redd for at hvis de krever sykepenger så vil de ikke få nye arbeidsoppdrag, sier Ullmann. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Det er ikke mange som tørr å si ifra. De er redd for at hvis de krever sykepenger så vil de ikke få nye arbeidsoppdrag.