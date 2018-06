Advarer mot trafikkfarlige vinterdekk i sommervarmen

I en undersøkelse utført av forsikringsselskapet If kommer det fram at flere bilister fortsatt kjører med vinterdekk.

IF: Å kjøre med vinterdekk om sommeren påvirker sikkerheten på veien, og sikkerheten til andre trafikanter, syklister og gående, sier Sigmund Clementz, kommunikasjonsrådgiver i If. Foto: If Skadeforsikring

– Vi har sett på hvor mange som har hatt bilen inne på verksted med en forsikringsskade nå i mai. Da ser vi blant annet at 40 prosent i Oslo har piggfrie vinterdekk på bilen, mens det er tett opp mot 30 varmegrader, sier Sigmund Clementz, kommunikasjonsrådgiver i If.

I dekkrapporten kommer det fram at Oslo ligger på landstoppen når det gjelder å ha piggfrie vinterdekk på bilen om sommeren.

– Dette er et veldig høyt tall. Å kjøre med vinterdekk om sommeren påvirker sikkerheten på veien, og sikkerheten til andre trafikanter, syklister og gående, sier Clementz.

– Jo varmere det blir, jo mykere blir dekkene

Med vinterdekk får man en betydelig lengre bremsestrekning på sommerføre.

NAF: Nils Sødal, fungerende kommunikasjonssjef i NAF, tror det er ulike grunner til at folk ikke har skiftet til sommerdekk. Foto: Erik Norrud

– Vinterdekkene har gummi som er beregnet for lave temperaturer. Jo varmere det blir, desto mykere blir dekkene. Da får man, i tillegg til lengre bremsestrekning, mer ustabilitet og dårligere drenering, sier Nils Sødal, fungerende kommunikasjonssjef i NAF.

I tillegg til hardere gummi har sommerdekk langsgående riller som skal forhindre vannplaning.

Først og fremst Sør-Norge

Dekkrapporten fra If viser at nærmere 50 prosent i Finnmark kjører med vinterdekk nå i mai, og over 40 prosent i Troms.

– Når det gjelder våre to nordligste fylker, med høy piggdekkandel, er det viktig å huske at det kan være partier hvor det har vært nødvendig med vinterdekk. Det er først og fremst i Sør-Norge hvor det ikke er nødvendig, og kan være farlig, sier Nils Sødal i NAF.

Statens vegvesen melder at piggdekk ikke er tillatt fra og med første mandag etter 2. påskedag, unntatt i Nord-Norge.

Men ingen regel uten unntak: Du kan bruke piggdekk og kjetting utenom disse datoene dersom føret krever det. For piggfrie dekk er den ingen restriksjoner.

Også i Hordaland og Rogaland er det mange som fortsatt kjører på vinterdekk. 26,8 prosent kjører på vinterdekk i Hordaland, til tross for temperaturer opp mot 30 grader.

– Jeg tror egentlig ikke folk vet hvor stor forskjell det er på vinterdekk og sommerdekk på sommerføre, sier Sødal.

RISIKO: Å kjøre med vinterdekk på sommerføre kan få fatale konsekvenser. Foto: NRK

Skyldes flere grunner

Sigmund Clementz i If sier at det kan være flere grunner til at folk ikke har skiftet til sommerdekk.

– Den er nok en lett blanding av forskjellige årsaker. Noen har to biler og prioriterer kun å skifte på den ene. Folk som bor i byen synes kanskje det er kronglete fordi de gateparkerer, sier han.

Sødal i NAF sier at det er en dårlig idé å drøye dekkskiftingen.

– Noen synes kanskje det er litt styr å skifte dekk. Andre har slitte dekk som de vil tyne de siste millimeterne. Ingen av delene er noen god ide, sier han.

Men et eventuelt forbud mot vinterdekk om sommeren ønsker ikke Sødal.

– Vi er ikke noe tilhenger av forbud, men vi har aktsomhetsparagrafen som sier at man må ha riktige dekk for vær og føre, sier han.