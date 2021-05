SMS-ene, som er sendt fra norske telefonnumre, utgir seg fra å være fra betalingstjenesten. Mottakeren oppfordres til å trykke på en lenke for å «sikre din vipps konto». Lenka leder til en side der man blir bedt om å oppgi kortinformasjonen.

Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps. Foto: Ilja C. Hendel

Gjør man det, havner informasjonen hos uvedkommende. Fremgangsmåten kalles «phishing», eller nettfiske på norsk.

Kjærnes sier Vipps ble gjort oppmerksom på flere svindel-SMS-er av samme type for noen uker siden. Vipps la da ut en advarsel i sosiale medier. De siste dagene er det rapportert om flere nye tilfeller.

– Man prøver å lure ut kortinformasjon fra kunder, som tror at de får en melding fra Vipps om at de vil sikre sin konto. Men det er ikke Vipps som sender ut disse SMS-ene, og man skal ikke trykke på linkene eller oppgi kortinformasjon.

– Ta kontakt med banken

Kjærnes sier det ikke er farlig å trykke på lenka i seg selv, så lenge man ikke har oppgitt kortinformasjon.

– Hvis du har trykket på lenka på SMS-en og oppgitt informasjon, så ville jeg tatt kontakt med banken din med en gang. Da kan de hjelpe til med å sikre kontoen din. Hvis det har forsvunnet penger ville jeg også tatt kontakt med politiet.

Om man ikke har åpnet lenken, er det ikke grunn til å gjøre noe annet enn å slette SMS-en, sier Kjærnes. Hun tror de fleste som mottar SMS-en lar være å trykke på lenka.

– Folk er blitt mer bevisste og tar kontakt når de ser noe som skurrer, sier Kjærnes.

Vipps advarte mot lignende SMS-er for noen uker siden. I de eksemplene NRK har sett, brukes teknologi til å sende SMS ene fra reelle norske telefonnumre. Foto: Privat / Skjermdump

Uklart omfang

Kjærnes sier det er vanskelig å si noe om omfanget, eller hvem som står bak.

– De misbruker merkevaren Vipps, men det er mange som tar kontakt direkte med banken sin, fordi det er kortinformasjon man prøver å lure ut av brukerne. Men det er jevnt og trutt forsøk på «phishing», der man prøver seg på litt forskjellige tilnærmingsmåter for å lure informasjon ut av forbrukerne.

– Hvor vanlig er det at folk forsøker å svindle folk med Vipps-merkevaren?

– Det er et godt spørsmål. Vi har ikke fullstendig oversikt over det. Heldigvis så får vi gode tips fra forbrukerne, særlig om «phishing». Det er nok der vi ser at det som oftest skjer.