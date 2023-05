Advarer mot slike grep i russekontrakter

Et festlokale på fire hjul. De fargerike boksene ruller rundt hele mai. På utsiden høres bare den dunkende bassen. Inne i bussen danser russen.

Russetida er derimot ikke bare en fest for avgangselever, den er også en stor industri. Og selv om ungdommen er videregående, er noen av kontraktene de får i fanget for viderekomne.

– Vi får jevnlig henvendelser fra russ eller foresatte, som har spørsmål om kontraktene, siden russetida er noe som planlegges i årevis, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

NRK har snakket med flere russebussaktører. Mange har ikke ønsket å svare, men Igor Draskovic, daglig leder i Redbuss AS, mener saken er mer nyansert enn Forbrukerrådet vil ha det til.

Les hans svar lenger ned i artikkelen.

Problematisk forskuddsbetaling

Onsdag ble det kjent at Russebuss.no legger ned driften for å unngå konkurs. De hadde kontrakt med 19 grupper som er russ neste år.

Selskapet tror og håper de klarer å betale tilbake pengene disse russegruppene har overført. Forbrukerrådet sier til NRK at alle bør lese kontraktene nøye.

– Forskuddsbetalingen er den største utfordringen med disse kontraktene. Ungdom må overføre store pengebeløp lenge før russetida starter. Da har du ikke noen sikkerhet, hvis selskapet skulle gå over ende økonomisk, sier Iversen.

Flere av gruppene Forbrukerrådet har snakket med har avtaler langt fram i tid.

– Gruppene har inngått avtaler flere år før de selv er russekull, om en buss som skal brukes av en annen gruppe før dem.

Thomas Iversen er juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Tar til motmæle

Igor Draskovic i Redbuss AS mener at de ikke tar veldig store summer på forskudd. Han mener likevel det er essensielt for selskapene at kunden betaler no på forhånd.

– Selve kontrakten baserer seg på et to til tre års samarbeid med jevnlig dialog med kunden. En russebuss er et stort prosjekt hvor alt skreddersys fra bunnen, sier han.

– Vi kan ikke vente til leieperioden er ferdig, men er avhengig av forskudd for å dekke løpende kostnader.

– Hvilke kostnader har man på en russebuss som først skal overtas om to år?

– Fra de undertegner kontrakten til russetiden starter har vi kontakt med russen nesten hver uke for å planlegge slik de vil, noe som fører til annsattkostnader. Dette kommer i tillegg til håndverkere, elektrikere og andre som må inn for å gjøre bussen best mulig.

Draskovic mener russebussaktørene har blitt unødvendig svartmalt de siste årene.

Hemmelige kontrakter

– I og med at bussen ofte er litt gammel og brukes ganske hardt, og noen ganger opprinnelig bygd på dugnad, er det ikke 100 prosent sikkert at den blir godkjent sesong etter sesong. Da vil du kunne stå uten buss, sier Iversen i Forbrukerrådet.

Noen aktører har en såkalt rullegaranti, hvor selskapet tilbyr en erstatningsbuss, men da forsvinner muligheten til konseptutvikling og spesialtilpasning – noe som er en viktig greie for russegruppene.

Iversen trekker også fram problematiske og ulovlige punkter i flere kontrakter som krever konfidensialitet og hemmelighold.

Før ble de fleste bussene solgt privat mellom kullene, men de siste åra har flere profesjonelle aktører tatt større plass i markedet.

– Isolert sett burde det vært positivt, siden en proff aktør burde ført til færre konflikter og lavere risiko, men det har vært en del uenigheter mellom bussgrupper og firmaer, sier Iversen.

Noen av aktørene har over 20 busser i garasjen – og en leiekontrakt, inkludert forskjellig utstyr, kan fort ligge opp mot 1,5 millioner kroner.

Noen russ er frivillige vandreruss, mens andre kan brått bli det – om bussen deres blir avskiltet. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Tar kontakt i sosiale medier

Forbrukerrådet har også registrert et kommersielt press mot ungdommen, lenge før russetida.

– Vi hører om selgere som tar direktekontakt med elevene i sosiale medier, gjerne når elvene nærmer seg slutten av ungdomsskolen.

Ungdommene er gira på å komme seg ut på veien, og bruker flere år på å planlegge rullingen.

– Det er en sårbar gruppe uten så mye erfaring, og de har heller ikke lov til å binde seg til slike kontrakter i den alderen. Derfor må foreldre signere kontraktene, ofte i en stressende situasjon med korte frister, sier Iversen.

NRK har gitt flere av selskapene mulighet til å svare på om de tar kontakt med unge via blant annet Instagram. Selskapene som ikke har ønsket å svare på dette er Russebuss.no, Din Buss og Russebussmarked.no

Ikke stol på rabatter

Forbrukerrådet har følgende råd til russen og deres foresatte:

Inngå en god avtale innad i russegruppa.

Involver foresatte, og da helst tidligere enn to timer før kontrakten skal underskrives. I en stor gruppe på 20–30 elever finner du som regel minst en forelder som har litt erfaring med kontrakter eller forhandlinger, som kan bistå.

Hent inn tilbud fra flere aktører, minst to.

Ikke se deg blind på rabatter. Nesten alle busskontrakter har en rabatt ved seg, eller et avslag i prisen. Og det kan være i hundretusenkroners klassen. «Signerer du i løpet av denne uka, får du 250.000 kroner i avslag.» Det kan fort være et salgstriks.

Vær også bevisst på at en russebuss, enten den leies eller kjøpes, aldri kan fullverdiforsikres. Det er kun mulig med ansvarsforsikring, noe som betyr at alt av tilleggsutstyr som leies og plasseres i bussen ikke er forsikret mot skader, brann og sånt.

Thomas Iversen sier han vanligvis ville anbefalt folk om å sjekke brukeranmeldelser, men gjør ikke det her.

– Vi har fått tilbakemelding fra flere grupper som har fått tilbud om rabatt hvis de gir gode brukeranmeldelser, og som har blitt betalt for å slette dårlige anmeldelser. Det er ikke lov. Det betyr at du ikke umiddelbart kan stole på de anmeldelsene som finnes, muligens bortsett fra de dårlige da, sier Forbrukerrådets Thomas Iversen.

– Ta heller direktekontakt med elever på kullene over deg, som har vært på den bussen eller brukt det firmaet.