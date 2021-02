Aksjekursen i den amerikanske videospillkjeden Gamestop har mangedoblet seg etter at privatpersoner på sosiale medier har samarbeidet om å få aksjekursen til å stige.

Mange har vært forbannet for at store investeringsfond har spekulert i kursfall, og har satset på motsatt veddemål.

Men ekspertene advarer mot enorm risiko – og spår at mange vil tape pengene sine.

– Noen har vært sinte for at hedgefondene har veddet på at aksjekursene ville falle. Og de kommer til å bli enda sintere når de taper sine egne penger, sier analysesjef Pål Ringholm i Sparebank1 Markets.

Har påført hedgefond enorme tap

Et hegdefond er et investeringsfond som i motsetning til vanlige aksjefond også tar veddemål på at aksjer kan falle i verdi.

Hedgefondet Melvin Capital tapte milliardbeløp i løpet av januar etter å ha veddet på at aksjekursen i videospillkjeden Gamestop ville falle. Mer enn halve fondet ble blåst bort, ifølge Wall Street Journal.

Til sammen skal fondene blitt påført tap på 20 milliarder dollar, ifølge analyseselskapet S3 partners.

Men millioner av privatpersoner har samlet seg på sosiale medier og mange har samarbeidet med en felles oppskrift for å få aksjekursen i videospillkjeden til å stige som en rakett.

Ved inngangen til året var aksjekursen snaue 19 dollar, i skrivende stund er den over 320 dollar. Aksjekjøpene har mange gjort via en app på mobiltelefonen – noen med lånte penger.

– Dersom profesjonelle aktører hadde samarbeidet på tilsvarende måte, ville de havnet i fengsel, sier Ringholm.

Mange tusen nordmenn

Hos nettmegleren Nordnet har det vært en voldsom interesse for Gamestop-aksjer, forteller investeringsøkonom Mads Johannesen.

– Ved inngangen til året var det 119 av våre kunder som eide Gamestop-aksjer. Ved utløpet av januar måned har dette steget til 6600, sier Johannesen.

Men ekspertene advarer mot å tro at alt vokser inn i himmelen.

– Nesten garantert å tape

– I dagligtale så er det høy risiko. Du er nesten garantert å tape penger. Trenger du videospill nå så kjøper du på nettet, du går ikke til nærmeste butikk. Så det er litt som en VHS-forhandler eller videoforhandlerne var før, det er nærmest en døende industri, mener investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

Han mener prisingen av Gamestop-aksjer til forveksling kan ligne på et pyramidespill og viser til teorien «dum og dummere».

– Det er en aksje som er priset som om du er dum, men det kommer noen enda dummere og kjøper den etterpå. Det kan skje, men på lang sikt så vil ikke det fungere, sier Næss.

– Har en annen type kalkulator

Også Pål Ringholm i Sparebank1 Markets tror at mange vil få seg en real smell – og viser til at selskapet er priset til mer enn ti ganger av det den mest optimistiske selskapsananlytikeren mener aksjen kan være verdt.

– Det kan virke som om en del mindre investorer har en annen type kalkulator. De har ikke en kalkulator som regner verdien av selskapene, men heller et syn der man ser på aksjekursen i dag og hva den kan bli i morgen, og som er frikoblet fra de underliggende verdiene, sier han.

Det er ingen ting i historien som tilsier at aksjekursene bare kan gå opp.

– Til slutt har man betalt for mye, og da kommer det en brutal nedtur for denne typen aksjer, sier Ringholm.

Men inntil videre er det så langt de mange små som har tatt rotta på de store.