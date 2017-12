Advarer mot privat melkedeling på nett

Kvinner som gir bort morsmelk er ikke et nytt fenomen. Men kriteriene for å være giver, er strenge. Hvis delingen skjer privat, risikerer man at melken inneholder smitte.

BBC har gjort undersøkelser i Storbritannia som viser at tusenvis av kvinner selger og gir bort morsmelk via sosiale medier.

Anne Grøvslien sier at privat melkedeling er en økende trend.

En økende og risikofylt trend, mener Anne Grøvslien, leder ved morsmelkbanken på Oslo universitetssykehus.

– Vi har sett eksempler på at melk som har blitt avvist fra melkebanken på grunn av for høyt bakterieinnhold, har dukket opp på nett, sier Grøvslien, som også er styremedlem i den europeiske melkebankforeningen EMBA.

– Kan ha andre motiver

Human Milk for Human Babies UK er en av Facebook-gruppene hvor mødre med overskudd av melk kan komme i kontakt med andre som har for lite.

Selv om hun ikke har inntrykk av at trenden er like stor i Norge, har Grøvslien likevel funnet enkelte annonser hvor det tilbys melk også her til lands.

Hun påpeker at man ved privat deling har svært liten kontroll på hvem man kjøper av eller selger til.

– Den som utgir seg for å være mottaker kan ha helt andre motiver enn å gi melken til barn, sier Grøvslien.

På nettsiden Onlythebreast.com selger kvinner over hele verden morsmelken sin til kvinner som ikke klarer å produsere nok melk selv. Foto: Skjermdump, Onlythebreast.com

Manglende kontroll

I Norge finnes det 12 morsmelkbanker. I fjor mottok melkebankene totalt 5169 liter morsmelk fra 500 donorer.

Kravene til en melkegiver kan minne om kravene til en blodgiver. Giver må blant annet ta blodprøver, samt svare på spørsmål om livsstil og levevaner.

Denne kontrollen er ofte helt fraværende blant dem som selger og kjøper morsmelk på nett. Da handler det kun om tillit.

– Kjøper har ingen garanti for at giver ikke har en sykdom, som hepatitt eller hiv, som kan utgjøre en helserisiko for barnet, sier Grøvslien.

Slik blir du morsmelkgiver Ekspandér faktaboks Som morsmelkgiver må du: Ha lyst til å gjøre en ekstra innsats.

Være frisk.

Ikke røyke eller snuse.

Ikke drikke alkohol eller bruke andre rusmidler så lenge melkedonasjon pågår.

Begrense bruk av koffeinholdige drikker, som kaffe, cola og annen brus.

Ikke være fast bruker av medikamenter eller naturlegemidler.

Ikke fått tatovering eller ha tatt piercing siste 12 måneder.

Ikke ha allergi av noe slag.

Ha stabilisert seg i hjemmemiljøet (fra rundt fire uker etter fødsel).

Ha mer melk enn eget barn trenger. Kilde: Oslo universitetssykehus

– Nødvendig regelverk

Melken som leveres inn til bankene går utelukkende til premature eller syke barn, og er ikke til salgs.

Tone Kjersti Hartveit, som har en to år gammel datter, valgte å bli melkegiver da noen i familien fikk et prematurt barn.

Tone Kjersti Sørgaarden og datteren Tuva (2). Da hun var melkegiver i fjor, pumpet Sørgaarden overskuddet av brystmelk etter at hun hadde gitt Tuva mat. Foto: Privat

– Jeg bodde i nærheten av sykehuset, og hadde et inntrykk av at det var et stort behov for melkegivere, sier Hartveit, som leverte morsmelk til Haukeland sykehus hver 14. dag over en periode i fjor.

Hun synes det er skremmende at enkelte benytter internett til kjøp og salg av morsmelk, da man ikke kan garantere at melken er trygg.

Hartveit mener det er viktig at det stilles strenge krav til giverne.

– Det er små barn som skal ha melken, så det er et nødvendig regelverk. De mødrene som ønsker å kjøpe morsmelk på nett bør være kritiske.