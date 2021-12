Du pleier kanskje å skru på panelovnen, kaffetrakteren og steker deg et par egg når du står opp?

Da gjør du som mange andre nordmenn i landet, og suger mye strøm ut av nettet på morgenkvisten.

En slik topp i strømforbruket på faste tidspunkt av døgnet vil myndighetene unngå. Nettleien skal endres fra nyttår for at nordmenn skal spre strømforbruket sitt utover døgnet.

Ordningen kan gi deg dyrere strøm på toppen av vinterens uvanlig høye strømpriser.

– Myndighetene bør nok tenke seg godt om før de innfører en såpass krevende og komplisert modell i den situasjonen vi er i. Det må vel være det verst tenkelige tidspunktet, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Forstår du modellen?

Blyverket mener endringene ikke vil fungere som myndighetene har tenkt. Forbrukerne vil ikke klare å skjønne hvordan nettleien kan holdes nede, fordi ordningen er for komplisert.

Men la oss prøve. I dag består strømprisen av to deler:

Den løpende prisen du betaler for hver kilowattime. Den prisen endres ikke.

Et fastledd. Fra nyttår blir fastleddet til et effektledd. Prisen vil være basert på den timen du brukte mest strøm måneden før.

– Lavere nettleie i framtiden

Hvis nordmenn forstår at de må holde strømforbruket lavt en hel måned, fordi én topp er nok til å sette opp strømregningen den neste, vil det være en gulrot i sikte.

I Norge skal energiforbruk som bil gå mer på strøm framover. Da vil det norske kraftnettet måtte bygges ut for å kunne sende ut med strøm samtidig.

Men om nordmenn tar ned noen av toppene med eget forbruk, trenger Norge mindre utbygging. Den skal kundene uansett måtte betale, slik systemet er i dag.

Direktør i Glitre Energi, Tore Morten Wetterhus. Foto: EB Nett

– Vi får et økt strømforbruk i framtiden. Da er det veldig smart å ta i bruk ledig kapasitet i nettet, framfor at vi bygger nytt nett. Så lykkes vi med dette, betyr det at det grønne skiftet går raskere og at vi får lavere nettleie i framtiden enn vi ellers ville gjort. Vi som nettselskap får ikke mer inntekter av ny modell, sier direktør i Glitre Energi, Tore Morten Wetterhus.

Regjeringen på glid

Planleggingen av den nye nettleien kom under Solberg-regjeringen. Støre-regjeringen var senest inntil onsdag klar på at endringen kommer fra nyttår.

Men under Debatten torsdag kveld, sa stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap) at regjeringen kan gå med på utsettelse.

– Det diskuterer vi, og det vurderer vi. Det er noen forhold som er viktige. Vi må ha opplyste kunder. Informasjon om hvordan dette fungerer blir viktig. Det er viktig at de klarer å følge med på sitt eget forbruk slik at de kan bruke den fornuften som ligger i systemet, sa Aasland.

Stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap). Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Det er Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) som har utredet den nye nettleien. RME er en uavhengig reguleringsmyndighet, og ble opprettet da EUs tredje energimarkedspakke ble gjennomført i norsk rett. RME regulerer nettselskapene.