Advarer mot nettsider som selger falsk koronamedisin

Foreløpig finnes det ingen godkjent behandling eller vaksine mot viruset som har lammet en hel verden.

Likevel dukker det daglig opp annonser i sosiale medier for kosttilskudd, hjemmetester, medisiner og beskyttelsesutstyr.

– Senest i dag fikk vi beskjed fra det europiske politisamarbeidet Europol om at man nå ser en kraftig økning av useriøse aktører på nettet. Vi tror dette blir mer utbredt fremover, sier legemiddelinspektør i Legemiddelverket Line Saxegaard til NRK.

Svært bekymret

Den første uken i mars gjennomførte Interpol, helsemyndigheter og tollere i 90 land en storaksjon mot falske legemidler og beskyttelsesutstyr.

121 personer ble arrestert verden over, og det ble beslaglagt potensielt skadelige medikamenter for mer enn 14 millioner dollar.

Likevel fortsetter forsøkene på å profittere på folks frykt for koronaviruset. Det har Legemiddelverket lite til overs for.

– Dette bekymrer oss, selvfølgelig. Vi er redd for at pasienter kan bli skadet av falske medisiner de kjøper fra disse nettstedene, sier Saxegaard.

Hun forteller at man har sett salg av det som hevdes å være malariamedisin, antibiotika og antivirale legemidler. Flere markedsfører også tvilsomme kosttilskudd og produkter som skal øke immunforsvaret.

– Vi anbefaler at du tar kontakt med legen din eller apoteket dersom du har spørsmål om egen sykdom og legemidler. Vi fraråder at du begynner med behandling på egen hånd.

– Erfaringsmessig så vet vi at medisiner som selges fra useriøse og ulovlige nettapotek ofte er falske og i verste fall kan være skadelige.

Destruerer legemidler på grensa

Tolletaten sier til NRK at de har sett økt import munnbind, ansiktsmasker og hansker den siste tiden.

Forsendelser som ikke har papirene i orden blir holdt tilbake eller destruert.

– Vi har sett at varer har kommet både til privat bruk og importert for videresalg. Hvis vi mistenker videresalg eller kommersiell bruk, så vil dette bli videresendt til Statens legemiddelverk for videre saksbehandling, sier kommunikasjonsdirektør Kim Gulbrandsen til NRK.

Dersom du bestiller smittevernutstyr, må du forsikre deg om at produktene er CE-merket for personlig bruk.

MANGE KLAGER: Elisabeth Lier Haugseth og Forbrukertilsynet har så langt truet to selskaper med gebyrer i hundretusenkronersklassen. Foto: Helge Carlsen / NRK

Det er ikke tillatt å få tilsendt legemidler i posten fra utlandet, og disse pakkene vil bli destruert dersom de fanges opp av Tolletaten.

På Legemiddelverkets nettsider finner du en oversikt over godkjente norske nettapotek.

Forbrukertilsynet får daglig klager

Forbrukertilsynet har allerede fattet vedtak mot to aktører for ulovlig korona-markedsføring.

– Vi får inn nye tips og klager hver eneste dag fra forbrukere, sier direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth i en pressemelding.

Klagene blir behandlet fortløpende og tilsynet slår ned på dem som bryter loven.

– Vi håper næringsdrivende skjønner alvoret og ikke prøver å utnytte situasjonen som har oppstått til å øke inntjeningen sin på ulovlig vis.

Visjon Norge og Emptiodirect AS har begge fått varsel om overtredelsesgebyrer på henholdsvis 250.000 og 400.000 kroner for å ha markedsført produkter de hevdet skulle beskytte mot koronaviruset.