Advarer mot falske SMS og e-poster

1. Falske nettbutikker

Mange forbrukere har blitt lurt av falske nettbutikker som tilsynelatende selger populære varer. Etter at du har bestilt og forskuddsbetalt det du vil kjøpe, dukker varen aldri opp – eller du får falske merkevarer. Sjekk vår løpende oppdaterte liste over falske nettbutikker!

2. Abonnement forkledd som premier

Nettsider og e-poster med falske logoer tilbyr iPhone eller ny TV til 1 krone. I virkeligheten inngår du et abonnement på en rynkekrem eller et virusprogram du ikke trenger, og som koster deg flere hundre kroner i måneden.

3. Microsoft-svindel

Du blir oppringt av en person som sier han ringer fra Microsoft og informerer om at din PC er utsatt for sikkerhetsrisiko. Du blir bedt om å gå inn på bestemte nettsider, som uten at du vet det gir en tredjepart ubegrenset tilgang til PCen din. De sier de skal ordne problemet, og ber deg samtidig betale for tjenesten ved å få deg til å dele betalingskortopplysninger.

4. Kredittkortsvindel og falske e-poster

Du blir bedt om å oppgi kredittkortnummeret ditt ved besøk på en nettside og får trukket beløp fra kontoen uten å ha samtykket til dette. Svindlere kan også trekker penger fra bankkontoen din etter å ha gjennomført såkalt «phishing». Les vår tipsliste om hvordan du kan avsløre slik svindel.

5. Lotterigevinster og andre «pengebrev»

Plutselig får du en e-post eller SMS som forteller deg at du har vunnet milliongevinsten i et utenlandsk lotteri som du aldri har hørt om før. Andre klassikere er brev fra en advokat i Spania som søker etter ukjente arvinger til en stor formue, eller tilbud om å bli med på et lukrativt forretningsprosjekt.

6. Markedsplasser og nettauksjoner

Vær klar over at personer med uærlige hensikter benytter populære nettauksjonssteder som Finn.no og eBay.com for å prøve å svindle folk.

Andre nettsvindelråd:

Dobbeltsjekk når folk ber om viktig informasjon

Ikke betal på forhånd

Bruk kredittkort eller et kjent betalingssystem

Gjør nettsøk og bruk svindellista til Forbrukerombudet

Unngå å gi fra deg personlig informasjon

Send aldri penger i posten

Kjelde: Forbrukarrådet og Forbrukarombudet