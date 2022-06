Advarer mot dobbelt rentehopp: – Ikke behov for at Norges Bank skaper en nedtur i norsk økonomi

DNBs sjeføkonom Kjersti Haugland advarer nå sentralbanken. Hun frykter at en for kraftig rentemedisin sender økonomien inn i en unødvendig nedtur.

– Jeg både håper og tror at Norges Bank holder hodet kaldt og øker renten med 0,25 prosentpoeng. Drar de til for hardt kan vi få en unødvendig skarp nedbremsing som kan skape en nedtur i norsk økonomi, sier sjeføkonom Kjersti Haugland.

I både USA og Sveits har styringsrenta blitt satt opp i store jafs den siste uka, i frykt for at prisveksten kommer ut av kontroll.

Hun viser til at rentehevingene fra sentralbanken virker raskt på husholdningenes lommebøker, fordi nesten alle har lån med flytende renter.

Sentralbanken har både under finanskrisen og pandemien satt ned rentene tilsvarende flere normale rentehopp. Vi må helt tilbake til sommeren 2002 for å finne sist gang da Norges Bank økte styringsrenten med mer enn 0,25 prosentpoeng på ett og samme rentemøte.

Det blir nesten som å ta influensavaksine mot korona Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika-gruppen

Søndag ettermiddag hadde 10 økonomer svart på en spørreundersøkelse fra nyhetsbyrået Bloomberg. 8 av 10 økonomer venter at Norges Bank øker styringsrenta med 0,25 prosentpoeng på torsdag denne uka.

2 av 10 tror på et dobbelt rentehopp.

Også Statistisk sentralbyrå spår et hopp i styringsrenta på 0,5 prosentpoeng.

– Det er ingen grunn til å komme med noen sjokkmedisin til for å få bukt med inflasjonen, vi er ikke i den situasjonen, sier Haugland, og henviser til USA.

DNB venter nå hevinger på hver rentemøte frem til mars neste år, og en til i juni, med en styringsrente på 2,75 ved utgangen av juni 2023. Hvis prognosen slår til, kan det innebære det en boliglånsrente på 4,25 prosent neste sommer.

– Det er nå det koker i økonomien, det er nå vi trenger et varsko på at rentene skal opp, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank1-gruppen. Foto: SpareBank 1

Men i Sparebank1-Gruppen sitter sjeføkonom Elisabeth Holvik og mener at det haster for Norges Bank å sette opp renta kraftig allerede nå.

Hun mener sentralbanken minst bør heve renta med 0,5 prosentpoeng denne uka, særlig på grunn av et opphetet arbeidsmarked.

– Det skjer så mye på kort tid, og det koker litt i norsk økonomi, særlig i arbeidsmarkedet. Hvis en hever litt mye nå, kanskje en slipper å ta i så mye senere, sier Holvik.

- Rentehevinger var fornuftig da norsk økonomi og inflasjonen var kredittdrevet, men det er den ikke i dag. I dag er kredittveksten meget lav, sier Jan Andreassen, sjeføkonom i Eika-gruppen. Foto: Johan B. Sættem Foto: Johan B. Sættem

– Jeg synes i hvert fall at de må heve renta med 0,5 prosentpoeng. Det er fordi det tar tid for en renteendring får effekt på økonomien. Risikoen er at hvis man går for sakte frem, så kan man måtte ta i for hardt på en senere tidspunkt, sier hun.

Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen mener Norges Bank bør holde renta i ro nå, men tror på at rentene settes opp med en «kvarting».

– Norges Bank har på rentemøtet nå før sommeren egentlig ingen grunn til å sette opp rentene. Men de vil nok heve med et kvart prosentpoeng, sier han.

– Vi har litt nye problemer som gamle medisiner fungerer dårlig på. Det blir nesten som om man tar en influensavaksine mot korona. Dagens utfordringer er knyttet til manglende arbeidsinnvandring og manglende leveranser. Mangelen på innsatsfaktorer blir ikke hjulpet en gang av å sette opp renta, sier han.