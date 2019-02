Advarer mot at barn drikker for mye energidrikk

Vitenskapskomiteen for mat og miljø har på oppdrag for Mattilsynet gjort risikovurderingen av barn og unges konsum av energidrikker tilsatt koffein.

– De siste årene har vi sett en økning av slike produkter og omsetningen har gradvis økt. Fra 2017 til 2018 var det en økning på 20 prosent, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet som har bestilt rapporten.

Steen sier mange er bekymret for hvordan det kan påvirke konsentrasjonsevne og skoleprestasjoner. Ifølge undersøkelser drikkes energidrikker tilsatt koffein av barn ned i 10-12-årsalderen.

Søvnforstyrrelser

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har i sin rapport kun vurdert de negative effektene ved å drikke energidrikker.

Risikovurderingen omfatter barn og unge i alderen 8 til 18 år og komiteen har gjennomgått flere studier fra nyere tid om hvordan drikkene påvirker helsen.

Energidrikker inneholder minst 15 milligram koffein per desiliter, og enkelte produkter har så mye som 32 milligram per desiliter.

Et vanlig inntak av disse drikkene utgjør liten eller ingen risiko, men et høyt inntak av drikke med den største koffeinkonsentrasjonen over kort tid, kan utgjøre en risiko for søvnforstyrrelser og andre negative helseeffekter for barn og unge, konkluderer komiteen i sin rapport.

Dersom man inntar koffein på over 3 milligram per kilo kroppsvekt per dag, risikerer man negative helseeffekter på hjerte- og karsystemet og sentralnervesystemet.

Et inntak på 1,4 milligram per kilo kroppsvekt per dag, kan føre til søvnforstyrrelser eller problemer med innsovningen.

Et barn som veier 30 kilo kan dermed kun drikke en halv 250-millilitersboks med den største koffeinkonsentrasjonen per dag, dersom det skal unngå noen av disse negative effektene.

Får koffein fra flere kilder

Energidrikker inneholder også en rekke andre stoffer som aminosyrer og plantestoffer, men VKM har ikke holdepunkter for at disse stoffene gir helseskadelige effekter.

– Vi har ingen holdepunkter for at energidrikker gir effekter som ikke også kan tilskrives det man vil få andre koffeinkilder, sier faglig leder for prosjektet Ellen Bruzell.

Bruzell sier de også har sett en tendens til at barn og unge som drikker energidrikker, også er mer tilbøyelige til å ha et høyere inntak av koffein fra andre kilder som sjokolade, te, kaffe og sjokolademelk.

Hun understreker at det er en del usikkerhetsmomenter knyttet til rapporten. Blant annet har de lite data om inntak av de største koffeinkonsentrasjonene, og de fleste studiene som ligger til grunn for rapporten er utført på voksne forbrukere.

Mattilsynet skal nå se nærmere på rapporten og vil sende sine anbefalinger for tiltak til Helse og omsorgsdepartementet innen 15. februar.