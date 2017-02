PST tror at russiske myndigheter står bak flere målrettede dataangrep mot PST og en rekke norske statlige aktører. Men norske Russland-eksperter advarer mot å anklage Russland for spionasje uten konkrete bevis.

– Alle synes å være så sikre på at Russland står bak. Men det er ingen av oss som har sett noen bevis for at dette stemmer, sier Lars Rowe, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt.

Rowe mener mediene bør, som alle andre, forholde seg kritiske til all informasjon uansett hvem som er avsender.

– Dersom det er Russland som står bak, så er jo det helt i tråd med at dette har vært skissert som en mulighet ganske lenge. Men det er bare én kilde for all denne informasjonen om russisk hacking og det er PST, sier Rowe til NRK.

Rowe presiserer at han ikke avviser muligheten for at PST har kommet med helt presis informasjon.

– Jeg har ikke noe grunnlag for å si at Russland ikke står bak hackingen. Men jeg har heller ikke grunnlag for å si at det PST sier er riktig. Det er fordi PST, gitt tjenestens natur, ikke har anledning til å oppgi kilder eller metodikk, sier Rowe.

– Jeg tror at etterretningstjenester som PST er viktige og nødvendige for en nasjons sikkerhet. Men jeg er samtidig usikker på om de hører hjemme i en offentlig debatt. Hva er verdien av at slik informasjon tilflyter en offentlig debatt, ettersom den ikke kan verifiseres, sier han.

– Negativ effekt

Rowe er bekymret for at det vil oppstå en situasjon der «diskusjonene fremover tar det for gitt at Russland ønsker å svekke Norge.»

– Hvis vi skal stå som kritikere av Russland er vi nødt til å operere med knallharde fakta. Da gjelder det å være pinlig nøyaktig med dokumentasjonen. Ellers vil dette kunne ha en negativ effekt på Norges stilling ovenfor Russland, sier Rowe.

Julie Wilhelmsen, seniorforsker på NUPI, mener en tidlig anklage kan føre til at man bidrar til å hausse opp stemningen og skape en frykt i samfunnet som er uheldig.

– Russland og Vesten er inne i en konfliktperiode. Ettersom vi ser på Russland med stor skepsis, så er vi kanskje raske med å konkludere med at det er russiske myndigheter som står bak, sier Wilhelmsen.

– Selv om man kan konkludere med at det er en russisk hackergruppe som står bak, skal man være forsiktig med å si at russiske myndigheter står bak, sier Wilhelmsen.

Ingerid Maria Opdahl er forsker ved Seksjon for sikkerhetspolitikk ved Institutt for forsvarsstudier.

Ingerid Maria Opdahl er forsker ved Seksjon for sikkerhetspolitikk ved Institutt for forsvarsstudier. Også Opdahl mener mangel på dokumentasjon kan være problematisk.

– Man vil ikke alltid kunne si sikkert hvem som står bak, og dokumentasjon blir ikke ofte gjort tilgjengelig. På grunnlag av den informasjonen vi har tilgang til nå, så er det er vanskelig å si hvem som står bak og hva slags intensjoner de eventuelt måtte ha, sier Opdahl.

PST vil ikke kommentere detaljer rundt hvem kontoene bak hackerangrepet tilhører. De ønsker heller ikke å kommentere om angrepet har lyktes for alle som ble angrepet.