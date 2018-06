Adressa: Giske deltar ikke på Aps sommerfest

Det var Adressavisen som først var ute med nyheten. De har fått bekreftet at Trond Giske ikke deltar på sommerfesten.

Giske har for tiden pappaperm og har permisjon fra Stortingsvervet. Han har oppholdt seg i London sammen med familien den senere tiden, og sentrale Ap-kilder har i dag sagt til NRK at de ikke tror Giske kommer til å dukke opp på sommerfesten. Giske har selv aldri bekreftet eller avkreftet om han kommer til å gå på festen.

Skapt splittelse

Det oppsto stor splittelse i partiet da det ble klart at den tidligere nestlederen var invitert til sommerfesten.

Tillitsvalgt for de ansatte på Stortinget, Ingunn Yssen, har reagert kraftig på at Giske var invitert. I et VG-intervju uttalte hun at Giskes «nærvær på fester vil bety at flere ansatte i praksis er utestengt».

«Det er ikke greit all den tid sentralstyret har konkludert med at Giske har trakassert flere kvinner, noe han selv også har beklaget. Trond Giske kan jo selv hindre at situasjonen oppstår», skrev Yssen i en tekstmelding til VG.

Yssens uttalelser førte til at hun ble kalt inn på Støres kontor. Der ble hun refset for å ha vært kritisk til at Giske skulle få delta på stortingsgruppas sommerfest. I etterkant av møtet ble Yssen sykemeldt av bedriftslegen på Stortinget.

Intern diskusjon

Trond Giske trakk seg i vinter fra alle verv da partiet konkluderte med at han hadde brutt retningslinjene mot seksuell trakassering. Siden da er det blitt diskutert internt hvor raskt den tidligere nestlederen skal få nye roller i partiet igjen.