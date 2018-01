Actis ber fleire følge alkoholreglane til Arbeidarpartiet

Under «Debatten» på NRK torsdag kveld, avslørte partileiar Jonas Gahr Støre dei nye retningslinjene for bruk av alkohol på partiarrangement i Arbeidarpartiet. No må medlemmane sjølve betale for alkoholen sin.

Det synest organisasjonen Actis, som blant anna arbeider for å redusere skadane ved bruk av alkohol, er eit godt tiltak. Påtroppande generalsekretær Per Gunnar Dahl oppmodar fleire til å følge Arbeidarpartiet sitt eksempel.

– Fleire av #metoo-sakene minner oss på at mykje av dette er utført av personar som er påverka av alkohol. Difor er det viktig at fleire ser på kva rutinar dei har når det blir servert alkohol i sosiale lag.

Mange synest alkohol er ubehageleg

Påtroppande generalsekretær Per Gunnar Dahl i Actis oppmodar fleire bedrifter og organisasjonar til å tenke gjennom kva forhold dei har til servering av alkohol i sosiale lag. Foto: Privat

I ei undersøking som blei gjort for Actis i 2015, kom det fram at ein av tre meiner det blir drukke for mykje i arbeidslivet. Undersøkinga viste også at mange kvir seg for å delta i sosiale samanhengar på jobb fordi dei blir plaga av alkoholbruken til andre, seier Dahl.

– Dei som drikk kan lett kjenne seg utanfor. Arbeidsgjevarar må difor tenke igjennom korleis alkoholservering bør skje, slik at dei som ikkje drikk, også kan kjenne seg inkludert.

For å hjelpe bedrifter med dette arbeidet, utarbeidde Actis og arbeidslivsorganisasjonen Virke eit sett alkovettreglar i 2015.

Alkovettreglane til Actis og Virke Ekspandér faktaboks Legg rammer for fest som gjer det hyggeleg for alle – uavhengig av om ein drikk eller ikkje.

Ver raus med alkoholfrie alternativ og med aktivitetar som kan ta bort fokuset frå drikking.

Ikkje spander alkohol ut over det som eventuelt er avtalt på førehand.

Vis gjennom eigen framferd, og sei tydeleg ifrå, at det er OK å la vere å drikke.

Lytt til måten dei tilsette snakkar om alkohol på – sei tydeleg ifrå dersom det blir utøvd drikkepress.

La alle fostå at det skal ytast på jobb eller privat også dagen etter.

Sørg for at tilsette som blir for påverka, kjem seg trygt heim

Kjelde: Actis og Virke

Virke stramma inn

Leiar for arbeidslivspolitikk i Virke, Stian Sigurdsen, seier dei laga nye retningslinjer for skjenking av alkohol i jobbsamanheng. Foto: Virke

Leiar for arbeidslivspolitikk i Virke, Stian Sigurdsen, seier samarbeidet med Actis førte til at dei laga nye retningslinjer før jul i 2016.

– På våre arrangement er det berre tillate å servere øl, vin og alkoholfri drikke. Det er ikkje tillate å servere sprit. Det er heller ikkje lov å gi alkoholhaldig drikke i gåve til medarbeidarar dersom Virke skal dekke kostnadane.

Før julebordssesongen i fjor kom Virke også med fem råd mot julebordsfyll:

Ha alltid alkoholfrie drikkevarer som naturleg del av tilbodet. Unngå å servere sprit eller sterkare alkohol enn øl og vin. Unngå alkohol som påskjøning eller gåve. Bruk retningslinjene også ved representasjon så langt det er mogleg. Etabler også sosiale aktivitetar og møteplassar som ikkje involverer alkohol.

Bruker AKAN

NHO og LO er også opptekne av rusmiddelproblematikken. Blant anna samarbeider, med staten om AKAN, som skal førebyggje rusproblem i arbeidslivet,

– Gjennom dette samarbeidet er vi med på å fornye og vidareutvikle verkemidla til AKAN, seier avdelingsdirektør Kristina Jullum Hagen i NHO.

LO-sekretær Trude Tinnlund seier dei er opptekne av at alkoholservering skal skje med ei bevisst haldning til positive og negative sider ved alkoholbruk. Og at dei oppmodar til moderat bruk av alkohol i sosiale samkomer.

– Praksis er at det på middagar på konferansar og seminar blir servert to einingar til maten.