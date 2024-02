Hun var tydelig preget da hun svarte på spørsmål om pågripelsen.

– Nei, jeg fikk vite det akkurat nå, sa hun da hun ble intervjuet under sendingen.

Abida Raja var tydelig preget da hun i Debatten skulle fortelle sin historie. Foto: NRK

– Det er en lettelse at den kampen jeg starta endelig kommer til en ende. Nå er tiden kommet hvor jeg får noe igjen for den urettferdigheten jeg har stått i, sier Abida Raja etter sendingen.

– Jeg har levd hele livet i urettferdighet og nå er jeg endelig i mål med det jeg kjempet for, legger hun til.

Hun sier det er viktig at mange kvinner og jenter ser at det er verdt å ta kampen.

– Mange sender meg meldinger om at de ikke blir tatt, at det skjer ingenting. Nå kan de se at det funker.

Abida Raja sier at det er viktig at kvinner og jenter ser at det er verdt å ta kampen. Foto: NRK

Internasjonalt etterlyst

Eksmannen er tiltalt for seksuelle overgrep, vold og trusler mot Abida Raja.

Mannen har vært internasjonalt etterlyst siden før nyttår da han ikke møtte opp i rettssaken mot ham i Oslo tingrett.

Nå er han altså tatt.

– Jeg har fått beskjed om at han er blitt pågrepet i Storbritannia i dag, som følge av den internasjonale etterlysningen av ham, sier statsadvokat Alvar Randa til NRK.

Det VG som omtalte saken først.

– Saken vil bli berammet på nytt, men først må vi få ham hjem, sier Randa.

Randa er ikke overrasket over at eksmannen er funnet i Storbritannia.

– Det er der vi har lett etter ham, legger statsadvokaten til.

Før dette kan skje, må begjæringen om utlevering behandles i britisk domstol.

Eksmannen har hele veien hevdet at han er uskyldig. Til NRK sier Javeed Hussain Shaah, eksmannens advokat, at han ikke har fått pratet med sin klient ennå.

– Jeg forventer at utleveringen vil skje ganske raskt, sier Hussain Shah.

Han sier at de på et senere tidspunkt kommer til å gi svar på hvorfor eksmannen ikke møtte opp i retten.

– Ser frem til at rettssaken kan starte

Saken har en strafferamme på 21 år. Oslo tingrett hadde satt av fire uker til rettssaken, som ble utsatt til ubestemt tid.

Til VG har Raja har beskrevet det som ekstremt belastende å forberede seg til en rettssak, tre år etter anmeldelsen, uten å vite om den blir noe av.

– Det er en stor lettelse at han er pågrepet og vi ser frem til at rettssaken endelig kan starte, sier Rajas bistandsadvokat Hege Salomon til NRK.

Rajas bistandsadvokat ser frem til at rettssaken endelig kan starte. Foto: Kent Skibstad / NTB scanpix

Også Abid Raja, Abidas bror, deltok i Debatten tirsdag kveld.

– Han har vært på rømmen, jeg mener det er en gledens dag at han er blitt tatt, sier han til NRK.

Raja håper han eksmannen kommer til Norge slik at rettssaken kan gå sin gang.

– Rettsstaten krever at de som har begått overgrep, stilles for retten og tar konsekvensene av det.