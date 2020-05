Abid Rajas statssekretær trekker seg: – Den politiske ukulturen lukter vondt

– Den politiske ukulturen lukter vondt, er med på å svekke demokratiet vårt, og er slik med på å bryte ned tillitsforholdet mellom oss, skriver Knut Aastad Bråten i et innlegg på Facebook torsdag ettermiddag.

I innlegget melder Bråten at han trekker seg som statssekretær i Kulturdepartementet.

– Det er krevende å ta del i et politisk lederskap i et departement når det knapt finnes tid, tålmodighet eller vilje til å arbeide sammen, skriver Bråten.

Må vise normal moral og etikk

NRK har foreløpig ikke lykkes i å få en kommentar fra Bråten. Men på Facebook skriver han:

– Politikken har som kjent mange ansikt. Politikere også. De er verken feilfrie eller perfekte. Det er det heller ingen som forventer. Men politikere må vise normal moral og etikk, være til å stole på, noen å se opp til.

Ein dag i januar får eg spørsmål frå partileiaren i Venstre om å bli med på laget – som ny statssekretær i... Publisert av Knut Aastad Bråten Torsdag 7. mai 2020

Raja takker

Kulturminister Abid Raja (V) synes det er leit at Bråten trekker seg. Foto: Heiko Junge

I en sms til NRK skriver statsråd Abid Raja:

– Jeg er glad for at vi gikk muligheten til å bli kjent med Knut. Han har en stor, raus personlighet, godt humør og høy faglig kompetanse og integritet. Jeg har takket han for innsatsen han har lagt ned for sektoren, for departementet, for partiet og for meg. Det er leit at han har valgt å trekke seg, men jeg har respekt for avgjørelsen.

Men Raja har ennå ikke svart på NRK sine spørsmål om saken.

Etterfølger allerede på plass

Hans etterfølger, Gunnhild Berge Stang, tidligere ordfører i Fjaler kommune, er allerede på plass. Hun ble utnevnt til statssekretær av Kongen i statsråd i dag, men sier til NRK at hun har vært konstituert siden mandag.

Bråtens etterfølger Gunnhild Berge Stang (V) Foto: Solveig Nyhus Aksnes / NRK

Hun ønsker ikke kommentere konkret det Bråten har lagt ut på Facebook, men viser til statsråd Abid Raja. Når det gjelder jobben som ligger foran henne ser hun frem til den.

– Jeg har vært her i noen dager allerede, fått pulsen og adrenalinet på plass, og ser frem til det store og viktige arbeidet som ligger foran meg, sier Stang til NRK.

Grande: - Veldig lei meg

Partileiar i Venstre Trine Skei Grande seier til NRK at hun syns det er trist at Bråten trekker seg.

– Jeg er veldig lei meg for at han slutter som statssekretær. Han har en unik kompetanse og nettverk innen kulturlivet, og vil skulle veldig gjerne hatt med ham videre. Jeg har takket ham for jobben han har gjort, sier Grande.

Bråten ledet kulturnettverket i Venstre da Skei Grande var kulturminister. Han ble utnevnt til statssekretær 24. januar i år.