Abid Rajas eget fylkeslag vil heller ha Sveinung Rotevatn som partileder

Viken er Venstres største fylkeslag – og er også fylkeslaget som Abid Raja tilhører.

Når Viken Venstre nå har sendt sitt innspill til valgkomiteen, er det imidlertid ikke deres egen mann de peker på som ny leder i Venstre.

Dette er Viken Venstres innspill til valgkomiteen:

Leder: Sveinung Rotevatn

1. nestleder: Guri Melby

2. nestleder: Abid Raja

– Helhetlig vurdering

– Vi har spilt inn tre flotte kandidater som har gode kvaliteter og utfyller hverandre godt. Så vi har et luksusproblem i Venstre. Nå er det valgkomiteen som skal gjøre jobben videre, sier Sissel Urke, nestleder i Viken Venstre til NRK.

– Hvorfor ønsker dere Sveinung Rotevatn som Venstres nye leder og ikke Abid Raja?

– Dette er et innspill til valgkomiteen, og det må det få lov til å være.

– Hvilke kvaliteter mener dere Rotevatn har, som ikke Raja har, og som gjør Rotevatn til en bedre lederkandidat?

– Det er en helhetlig vurdering som ligger til grunn. Den begrunnelsen har jeg ikke tenkt å kommentere ytterligere på. Det er fortsatt en intern prosess, og dette er en sak mellom oss og valgkomiteen, sier Urke.

Orientert

Mangeårig leder i Venstre Trine Skei Grande gjorde det klart i mars at hun går ut av norsk politikk. Hun trakk seg da fra regjeringen og som Venstre-leder. Hun beskrev det som en tung avgjørelse å ta, men at hun mente det var det beste for partiet.

Dermed måtte Venstres valgkomité i gang med arbeidet for å finne en ny ledelse i partiet.

Valgkomiteen har bedt om innspill fra fylkeslagene.

Det er fylkesstyret i Viken Venstre som spiller inn forslag til valgkomiteen, og det gjør de basert på innspill fra hovedstyret i fylket. Ifølge Urke var et klart flertall i hovedstyret enig i sin anbefaling til fylkesstyret.

– Har dere fått noen reaksjon fra Abid Raja på deres forslag til valgkomiteen?

– Alle de tre kandidatene er orientert om det som har skjedd. Utover det har jeg ikke tenkt å kommentere det.

Urke ønsker heller ikke å trekke frem hvilke kvaliteter hun mener de tre ulike kandidatene har.

– Jeg vil ikke begi meg ut på noen vurdering i pressen. Dette er en intern prosess.

Verken Abid Raja eller Guri Melby vil kommentere overfor NRK mandag om de er lederkandidater i Venstre.